Курганские автобусы изменят маршруты из-за закрытого моста

Автобусы в Кургане с 13 апреля и до особого распоряжения изменят маршрут движения из-за проведения противопаводковых работ на Мало-Чаусовском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В связи с проведением противопаводковых работ на Мало-Чаусовском мосту с 13 апреля общественный транспорт изменит маршрут движения. Маршруты № 14, 28, 41, 72 будут двигаться по улицам Куйбышева, Ленина, шоссе имени Тюнина, шоссе Ботаническое, улица Железнодорожная, Стройиндустрии, поселок Керамзитный, Восточный подъезд к Кургану, улица Загородная и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что остановки, расположенные на улицах Карла Маркса и Куйбышева, в направлении остановки «Улица Гайдара», для указанных маршрутов обслуживаться не будут. Информацию об изменении пути следования указанных автобусов можно узнать по номерам телефона 65-14-09 и 65-14-10.
Мало-Чаусовский мост через Тобол закрыт для беспрепятственного прохождения воды с вечера 8 апреля. Мост попадает под затопление при отметке выше пяти метров и с него будут сняты все перильные и барьерные ограждения, уточнил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Денис Давыдов.
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Автобусы в Кургане с 13 апреля и до особого распоряжения изменят маршрут движения из-за проведения противопаводковых работ на Мало-Чаусовском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением противопаводковых работ на Мало-Чаусовском мосту с 13 апреля общественный транспорт изменит маршрут движения. Маршруты № 14, 28, 41, 72 будут двигаться по улицам Куйбышева, Ленина, шоссе имени Тюнина, шоссе Ботаническое, улица Железнодорожная, Стройиндустрии, поселок Керамзитный, Восточный подъезд к Кургану, улица Загородная и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении», — сообщили в telegram-канале мэрии. Уточняется, что остановки, расположенные на улицах Карла Маркса и Куйбышева, в направлении остановки «Улица Гайдара», для указанных маршрутов обслуживаться не будут. Информацию об изменении пути следования указанных автобусов можно узнать по номерам телефона 65-14-09 и 65-14-10. Мало-Чаусовский мост через Тобол закрыт для беспрепятственного прохождения воды с вечера 8 апреля. Мост попадает под затопление при отметке выше пяти метров и с него будут сняты все перильные и барьерные ограждения, уточнил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Кургана Денис Давыдов.