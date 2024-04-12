В Тюменской области построят спортивный центр

Объем инвестиций составит от 200 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области планируют построить спортивный центр «Локомотив» с башней для пожарно-спасательного спорта. Сейчас ведется поиск инвестора. Сведения размещены в документации инвестиционного портала Тюменской области.

«Пропускная способность стадиона на 84 места, спортивные залы на 75 мест», — уточняется в документации, с которым ознакомились журналисты РБК Тюмень. Уточняется, что ведется поиск инвестора. Соглашение с ним планируют заключить до 2027 года.

Спортцентр будет специализироваться на пожарно-спасательном спорте. В нем будет оборудована учебно-тренировочная башня со скалодромом. Кроме того, разместят трибуны для зрителей и комментаторскую. Планируется построить двухэтажное здание с залом для занятий тяжелой атлетикой и стадионом для игры в футбол и регби.

Центр создадут в рамках государственно-частного партнерства, в том числе с помощью концессионных соглашений. Объем инвестиций в проект составит от 200 миллионов рублей.

Губернатор Александр Моор сообщал, что стадион «Локомотив», который расположен у железнодорожного вокзала Тюмени, будет полностью реконструирован. По его мнению, спортивный объект даст возможность тюменским детям повторить успех МФК «Тюмень», выигравшего чемпионат России.