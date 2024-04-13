Уровень воды в Урале достиг критической отметки

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 11 метров 71 сантиметр. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 см», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он добавил, что уровень воды не растет последние четыре часа и выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется и начнется спад.
В городе Орск ситуация начинает улучшаться, поскольку уровень воды в реке Урал снизился еще на 23 сантиметра, что способствует постепенному возвращению города к обычному ритму жизни. Тем не менее обстановка в регионе остается напряженной, так как на некоторых территориях пик паводка еще не достигнут. Власти мобилизуют ресурсы для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на илекском направлении, заключил Паслер.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. В правительстве региона сообщили, что в Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков.
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки в 11 метров 71 сантиметр. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 метров 71 см», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он добавил, что уровень воды не растет последние четыре часа и выразил надежду на то, что ситуация стабилизируется и начнется спад. В городе Орск ситуация начинает улучшаться, поскольку уровень воды в реке Урал снизился еще на 23 сантиметра, что способствует постепенному возвращению города к обычному ритму жизни. Тем не менее обстановка в регионе остается напряженной, так как на некоторых территориях пик паводка еще не достигнут. Власти мобилизуют ресурсы для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на илекском направлении, заключил Паслер. Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал из-за паводка. Жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Затоплены более 12 тысяч жилых домов и 16 медучреждений. В правительстве региона сообщили, что в Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков.