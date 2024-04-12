12 апреля 2024

В Оренбуржье назвали число эвакуированных из затопленных территорий

Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных территорий в Оренбуржье
© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп после ливня. Челябинск, улица, наводнение, потоп
Из-за подтоплений в Оренбуржье эвакуировано более 13 тысяч человек Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас 1239 человек, среди которых 234 ребенка, находятся в 43 пунктах временного содержания. Для них организовано трехразовое питание и созданы все бытовые условия.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. После окончания паводка 40% домов не будут подлежать восстановлению. Из-за этого началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона. По прогнозам властей, уровень воды в Урале начнет уменьшаться уже через два дня.

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В Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков. Об этом сообщили в правительстве региона. «Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас 1239 человек, среди которых 234 ребенка, находятся в 43 пунктах временного содержания. Для них организовано трехразовое питание и созданы все бытовые условия. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. После окончания паводка 40% домов не будут подлежать восстановлению. Из-за этого началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона. По прогнозам властей, уровень воды в Урале начнет уменьшаться уже через два дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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