В Оренбуржье назвали число эвакуированных из затопленных территорий

В Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас 1239 человек, среди которых 234 ребенка, находятся в 43 пунктах временного содержания. Для них организовано трехразовое питание и созданы все бытовые условия.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. После окончания паводка 40% домов не будут подлежать восстановлению. Из-за этого началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона. По прогнозам властей, уровень воды в Урале начнет уменьшаться уже через два дня.
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