В Оренбуржье назвали число эвакуированных из затопленных территорий

Более 13 тысяч человек эвакуированы из затопленных территорий в Оренбуржье

12 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Из-за подтоплений в Оренбуржье эвакуировано более 13 тысяч человек Фото: Людмила Баннова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков. Об этом сообщили в правительстве региона. «Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас 1239 человек, среди которых 234 ребенка, находятся в 43 пунктах временного содержания. Для них организовано трехразовое питание и созданы все бытовые условия. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. После окончания паводка 40% домов не будут подлежать восстановлению. Из-за этого началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона. По прогнозам властей, уровень воды в Урале начнет уменьшаться уже через два дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургской области эвакуировано более 13 тысяч человек с затопленных домовладений и приусадебных участков. Об этом сообщили в правительстве региона. «Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13251 человек, в том числе 3567 детей», — написано в telegram-канале ведомства. Также под эвакуацию попали 192 человека с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас 1239 человек, среди которых 234 ребенка, находятся в 43 пунктах временного содержания. Для них организовано трехразовое питание и созданы все бытовые условия. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума, превысив критическую отметку на два метра. После окончания паводка 40% домов не будут подлежать восстановлению. Из-за этого началась массовая эвакуация жителей из семи районов региона. По прогнозам властей, уровень воды в Урале начнет уменьшаться уже через два дня.