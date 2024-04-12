В Кургане появилась плавающая техника МЧС
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Об этом URA.RU сообщил курганец, приславший видео амфибии.
«В Курган прибыл гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 от МЧС. Он поможет эвакуировать жителей и доставлять людям помощь», — говорится в сообщении жителя города.
В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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