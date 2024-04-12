Общество В Курган привезли плавающий транспортер МЧС. Видео 13 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 + В Кургане появилась плавающая техника МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Об этом URA.RU сообщил курганец, приславший видео амфибии. «В Курган прибыл гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 от МЧС. Он поможет эвакуировать жителей и доставлять людям помощь», — говорится в сообщении жителя города. В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Об этом URA.RU сообщил курганец, приславший видео амфибии. «В Курган прибыл гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 от МЧС. Он поможет эвакуировать жителей и доставлять людям помощь», — говорится в сообщении жителя города. В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям