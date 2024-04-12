12 апреля 2024

В Курган привезли плавающий транспортер МЧС. Видео

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Звериноголовское. Курган, мчс, эвакуация, техника, половодье, паводок, наводнение, потоп
В Кургане появилась плавающая техника МЧС Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Об этом URA.RU сообщил курганец, приславший видео амфибии.

«В Курган прибыл гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 от МЧС. Он поможет эвакуировать жителей и доставлять людям помощь», — говорится в сообщении жителя города.

В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Об этом URA.RU сообщил курганец, приславший видео амфибии. «В Курган прибыл гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 от МЧС. Он поможет эвакуировать жителей и доставлять людям помощь», — говорится в сообщении жителя города. В Курганской области паводок усиливается, вода приходит в населенные пункты. Власти продолжают эвакуировать жителей из зоны подтопления. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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