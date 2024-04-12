12 апреля 2024

В ЯНАО закрыли две дороги

В ЯНАО закрыли дороги Лабытнанги — Харп и ЯНАО — Губкинский
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На участке Коротчаево — Новый Уренгой движение транспорта осуществляется колоннами Фото:

В ЯНАО перекрыли дорогу Лабытнанги — Харп и участок границы ЯНАО — Губкинский, а также ограничили движение на Коротчаево — Новый Уренгой. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Движение закрыто: Лабытнанги — Харп с 14 по 34 км, участок границы ЯНАО — Губкинский до 246 км. На участке Коротчаево — Новый Уренгой движение транспорта осуществляется колоннами», — указано в telegram-канале департамента.

Из-за погодных условий 12 апреля был перекрыт участок трассы Сургут — Салехард. Временные ограничения движения были введены на участке автодороги с 266 по 301 км. Сотрудники ДПС ориентированы для помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации.

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В ЯНАО перекрыли дорогу Лабытнанги — Харп и участок границы ЯНАО — Губкинский, а также ограничили движение на Коротчаево — Новый Уренгой. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение закрыто: Лабытнанги — Харп с 14 по 34 км, участок границы ЯНАО — Губкинский до 246 км. На участке Коротчаево — Новый Уренгой движение транспорта осуществляется колоннами», — указано в telegram-канале департамента. Из-за погодных условий 12 апреля был перекрыт участок трассы Сургут — Салехард. Временные ограничения движения были введены на участке автодороги с 266 по 301 км. Сотрудники ДПС ориентированы для помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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