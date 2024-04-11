В ЯНАО закрыли участок «трассы смерти» из-за погоды

Из-за погоды Госавтоинспекция закрыла участок трассы «Сургут — Салехард»

12 апреля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В ЯНАО закрыли участок трассы по направлению к Ноябрьску и Губкинскому Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за погодных условий дорожники ЯНАО перекрыли участок автомобильной дороги «Сургут — Салехард», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге „Сургут-Салехард“ с 301 по 388 километр в сторону Губкинского и Ноябрьска, а также от Карамовского поста в сторону севера с 388 по 459 километр перекрыто движение транспортных средств. Ограничение введено на неопределенный срок», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Временные ограничения движения автотранспорта введены на участке автодороги с 266 по 301 километры. Сотрудники ДПС ориентированы для оказания помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Также на Ямале до особого распоряжения закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а также дорога Новый Уренгой — Пангоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за погодных условий дорожники ЯНАО перекрыли участок автомобильной дороги «Сургут — Салехард», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге „Сургут-Салехард“ с 301 по 388 километр в сторону Губкинского и Ноябрьска, а также от Карамовского поста в сторону севера с 388 по 459 километр перекрыто движение транспортных средств. Ограничение введено на неопределенный срок», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Временные ограничения движения автотранспорта введены на участке автодороги с 266 по 301 километры. Сотрудники ДПС ориентированы для оказания помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Также на Ямале до особого распоряжения закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а также дорога Новый Уренгой — Пангоды.