11 апреля 2024

В ЯНАО закрыли участок «трассы смерти» из-за погоды

Из-за погоды Госавтоинспекция закрыла участок трассы «Сургут — Салехард»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, стела, рассвет, город салехард, трасса
В ЯНАО закрыли участок трассы по направлению к Ноябрьску и Губкинскому Фото:

Из-за погодных условий дорожники ЯНАО перекрыли участок автомобильной дороги «Сургут — Салехард», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге „Сургут-Салехард“ с 301 по 388 километр в сторону Губкинского и Ноябрьска, а также от Карамовского поста в сторону севера с 388 по 459 километр перекрыто движение транспортных средств. Ограничение введено на неопределенный срок», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Временные ограничения движения автотранспорта введены на участке автодороги с 266 по 301 километры. Сотрудники ДПС ориентированы для оказания помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации.

Также на Ямале до особого распоряжения закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а также дорога Новый Уренгой — Пангоды.

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Из-за погодных условий дорожники ЯНАО перекрыли участок автомобильной дороги «Сургут — Салехард», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых аварий. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодороге „Сургут-Салехард“ с 301 по 388 километр в сторону Губкинского и Ноябрьска, а также от Карамовского поста в сторону севера с 388 по 459 километр перекрыто движение транспортных средств. Ограничение введено на неопределенный срок», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Временные ограничения движения автотранспорта введены на участке автодороги с 266 по 301 километры. Сотрудники ДПС ориентированы для оказания помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Также на Ямале до особого распоряжения закрыты зимники Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, а также дорога Новый Уренгой — Пангоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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