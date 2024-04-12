В Курганской области сотрудники МЧС наблюдают за паводком с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«Группы беспилотных авиационных систем МЧС России ежедневно контролируют паводкоопасную обстановку в Курганской области. В Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Куртамышском округах подтоплены 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Ранее в Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Спецтехнику заметили жители на улицах города. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Курганской области сотрудники МЧС наблюдают за паводком с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Группы беспилотных авиационных систем МЧС России ежедневно контролируют паводкоопасную обстановку в Курганской области. В Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Куртамышском округах подтоплены 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Спецтехнику заметили жители на улицах города. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.