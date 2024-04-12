12 апреля 2024

МЧС направило на борьбу с курганским паводком группировку дронов. Видео

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Курганской области следят за усилением паводка с помощью дронов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области сотрудники МЧС наблюдают за паводком с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«Группы беспилотных авиационных систем МЧС России ежедневно контролируют паводкоопасную обстановку в Курганской области. В Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Куртамышском округах подтоплены 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Ранее в Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Спецтехнику заметили жители на улицах города. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области сотрудники МЧС наблюдают за паводком с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Группы беспилотных авиационных систем МЧС России ежедневно контролируют паводкоопасную обстановку в Курганской области. В Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Куртамышском округах подтоплены 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Спецтехнику заметили жители на улицах города. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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