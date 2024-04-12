Общество МЧС направило на борьбу с курганским паводком группировку дронов. Видео 13 апреля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 + В Курганской области следят за усилением паводка с помощью дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области сотрудники МЧС наблюдают за паводком с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Группы беспилотных авиационных систем МЧС России ежедневно контролируют паводкоопасную обстановку в Курганской области. В Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Куртамышском округах подтоплены 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Спецтехнику заметили жители на улицах города. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области сотрудники МЧС наблюдают за паводком с помощью беспилотников. Об этом сообщили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «Группы беспилотных авиационных систем МЧС России ежедневно контролируют паводкоопасную обстановку в Курганской области. В Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Куртамышском округах подтоплены 12 населенных пунктов», — говорится в сообщении представителей ведомства. Ранее в Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. Спецтехнику заметили жители на улицах города. О последних событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям