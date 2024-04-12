В Перми покажут трофейную технику из Украины

В Перми покажут трофейную военную технику Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермь прибудет агитационный поезд «Сила в правде», который привезет трофейную технику, отбитую у противника в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На станцию Пермь II агитпоезд с трофейной военной техникой приедет утром 20 апреля. Эшелон состоит из 20 вагонов и железнодорожных платформ», — передает портал 59 RU со ссылкой на представителей Минобороны.

Поезд должен проехать десятки регионов России, чтобы познакомить жителей с успехами российской армии на фронте. Задача выставки заключается, в том числе, в противодействии фейкам, распространяемым с территории Украины, отметили организаторы мероприятия.