12 апреля 2024

В Перми покажут трофейную технику из Украины

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В Перми покажут трофейную военную технику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Пермь прибудет агитационный поезд «Сила в правде», который привезет трофейную технику, отбитую у противника в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На станцию Пермь II агитпоезд с трофейной военной техникой приедет утром 20 апреля. Эшелон состоит из 20 вагонов и железнодорожных платформ», — передает портал 59 RU со ссылкой на представителей Минобороны.

Поезд должен проехать десятки регионов России, чтобы познакомить жителей с успехами российской армии на фронте. Задача выставки заключается, в том числе, в противодействии фейкам, распространяемым с территории Украины, отметили организаторы мероприятия.

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В Пермь прибудет агитационный поезд «Сила в правде», который привезет трофейную технику, отбитую у противника в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На станцию Пермь II агитпоезд с трофейной военной техникой приедет утром 20 апреля. Эшелон состоит из 20 вагонов и железнодорожных платформ», — передает портал 59 RU со ссылкой на представителей Минобороны. Поезд должен проехать десятки регионов России, чтобы познакомить жителей с успехами российской армии на фронте. Задача выставки заключается, в том числе, в противодействии фейкам, распространяемым с территории Украины, отметили организаторы мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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