Губернатор предостерег курганцев: отсидеться на крыше не получится

Курганцев из-за паводка призывают эвакуироваться

13 апреля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Паводок рискует затопить микрорайоны Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Но вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться. А наши ресурсы далеко небезграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Шумков также обратился к курганцам. Глава региона попросил собрать документы и ценные вещи, а также позаботиться о стариках, детях и маломобильных родственниках. Курганцам также рекомендуют убрать домашних животных из зон подтопления, и перегнать автомобили из гаражей, которые находятся в правобережной и прибрежной левой части Кургана. Ранее информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с актуальной информацией по паводку в Курганской области. Там собраны все данные, которые известны на настоящее время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Но вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться. А наши ресурсы далеко небезграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Шумков также обратился к курганцам. Глава региона попросил собрать документы и ценные вещи, а также позаботиться о стариках, детях и маломобильных родственниках. Курганцам также рекомендуют убрать домашних животных из зон подтопления, и перегнать автомобили из гаражей, которые находятся в правобережной и прибрежной левой части Кургана. Ранее информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с актуальной информацией по паводку в Курганской области. Там собраны все данные, которые известны на настоящее время.