12 апреля 2024

Губернатор предостерег курганцев: отсидеться на крыше не получится

Курганцев из-за паводка призывают эвакуироваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Паводок рискует затопить микрорайоны Кургана Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Но вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться. А наши ресурсы далеко небезграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Шумков также обратился к курганцам. Глава региона попросил собрать документы и ценные вещи, а также позаботиться о стариках, детях и маломобильных родственниках. Курганцам также рекомендуют убрать домашних животных из зон подтопления, и перегнать автомобили из гаражей, которые находятся в правобережной и прибрежной левой части Кургана.

Ранее информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с актуальной информацией по паводку в Курганской области. Там собраны все данные, которые известны на настоящее время.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Но вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться. А наши ресурсы далеко небезграничны, и мы в первую очередь вывозим стариков, детей и маломобильных граждан», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Шумков также обратился к курганцам. Глава региона попросил собрать документы и ценные вещи, а также позаботиться о стариках, детях и маломобильных родственниках. Курганцам также рекомендуют убрать домашних животных из зон подтопления, и перегнать автомобили из гаражей, которые находятся в правобережной и прибрежной левой части Кургана. Ранее информационное агентство URA.RU запустило онлайн-трансляцию с актуальной информацией по паводку в Курганской области. Там собраны все данные, которые известны на настоящее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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