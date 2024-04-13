Курганский депутат требует отставки думы из-за незаконной премии мэра

13 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Шадринска призвал к отставке всех коллег после скандала с премией мэра Мокана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров призвал своих коллег сложить полномочия после согласования незаконной премии мэру города Антону Мокану. По его словам, депутаты утратили моральное право представлять интересы избирателей в думе. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU, приложив копию документа своего обращения. «Я предлагал не согласовывать премии, указывал, что это незаконно и нецелесообразно. Однако именно вы проголосовали за это решение, в результате которого деньги из бюджета были потрачены на премию. Предлагаю вам добровольно сложить полномочия», — указано в его обращении к гордуме. Как считает Бухаров, все 17 депутатов шадринской думы действовали вопреки интересам избирателей, согласовав незаконную премию мэру в размере 172 тысячи рублей в 2022 году. Корреспондент URA.RU попытался связаться с председателем городской думы Шадринска Владимиром Пикалиным. Оперативно получить комментарий не удалось, на звонки никто не отвечает. До этого он сообщал журналисту, что дума действует в рамках законодательства, согласовывая премии. Ранее URA.RU писало, что прокуратура добилась отмены решения о выплате мэру Шадринска после двух судебных проигрышей. Позицию прокурора поддержал Седьмой кассационный суд в Челябинске 9 апреля, признав действия депутатов гордумы незаконными и отменив правовой акт о премии в размере 172 000 рублей. Причиной стало использование для премии бюджетных средств, не предусмотренных для таких выплат Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров призвал своих коллег сложить полномочия после согласования незаконной премии мэру города Антону Мокану. По его словам, депутаты утратили моральное право представлять интересы избирателей в думе. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU, приложив копию документа своего обращения. «Я предлагал не согласовывать премии, указывал, что это незаконно и нецелесообразно. Однако именно вы проголосовали за это решение, в результате которого деньги из бюджета были потрачены на премию. Предлагаю вам добровольно сложить полномочия», — указано в его обращении к гордуме. Как считает Бухаров, все 17 депутатов шадринской думы действовали вопреки интересам избирателей, согласовав незаконную премию мэру в размере 172 тысячи рублей в 2022 году. Корреспондент URA.RU попытался связаться с председателем городской думы Шадринска Владимиром Пикалиным. Оперативно получить комментарий не удалось, на звонки никто не отвечает. До этого он сообщал журналисту, что дума действует в рамках законодательства, согласовывая премии. Ранее URA.RU писало, что прокуратура добилась отмены решения о выплате мэру Шадринска после двух судебных проигрышей. Позицию прокурора поддержал Седьмой кассационный суд в Челябинске 9 апреля, признав действия депутатов гордумы незаконными и отменив правовой акт о премии в размере 172 000 рублей. Причиной стало использование для премии бюджетных средств, не предусмотренных для таких выплат