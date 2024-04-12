Шумков объяснил, какую часть Кургана затопит, если дамба не выдержит

Шумков: правобережную часть Кургана затопит при повреждении дамбы

13 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

В Кургане прорыв дамбы может привести к затоплению половины города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — подчеркнул в посте Шумков. Ранее в Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС. Вода в Тоболе продолжает прибывать. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — подчеркнул в посте Шумков. Ранее в Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС. Вода в Тоболе продолжает прибывать. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.