12 апреля 2024

Шумков объяснил, какую часть Кургана затопит, если дамба не выдержит

Шумков: правобережную часть Кургана затопит при повреждении дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
В Кургане прорыв дамбы может привести к затоплению половины города Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — подчеркнул в посте Шумков.

Ранее в Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС. Вода в Тоболе продолжает прибывать. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — подчеркнул в посте Шумков. Ранее в Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС. Вода в Тоболе продолжает прибывать. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...