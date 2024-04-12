Шумков объяснил, какую часть Кургана затопит, если дамба не выдержит

Правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — подчеркнул в посте Шумков.
Ранее в Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС. Вода в Тоболе продолжает прибывать. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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Правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы из-за паводка. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — подчеркнул в посте Шумков. Ранее в Курган из-за угрозы паводка приехал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он встретился в областной филармонии с представителями областного правительства, городской администрации и МЧС. Вода в Тоболе продолжает прибывать. О самых значимых событиях, связанных с паводком — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.