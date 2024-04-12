12 апреля 2024

Пенсионерки разругались из-за дамбы и Шумкова

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство, мешки с песком
Пенсионерки не сошлись во мнениях из-за степени укрепленности дамбы Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на набережной Тобола две пенсионерки вовремя прогулки поругались из-за строительства дамбы и губернатора Вадима Шумкова. Одна раскритиковала подготовку к наводнению, а другая дала жесткий ответ. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«На набережной две пенсионерки разругались из-за подготовки города к паводку. Одна женщина выпалила другой, что Курган не готов к большой воде, мол власти плохо укрепляют все. Другая горожанка не смогла сдержаться и ответила. Сказала, что губернатор Вадим Шумков сделает все, чтобы спасти город от потопа. Также он вслед добавила, что та женщина все поймет, когда на Зайково (кладбище, — прим.ред.) будет», — передает корреспондент.

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Курган активно готовится к приходу большой воды уже около недели. Все силы брошены на укреплении дамбы на городской набережной реки Тобол. Сотни людей задействованы в строительство защитных сооружений: добровольцы, волонтеры, чиновники, школьники, студенты, спасатели и простые горожане. Идет эвакуация из зон подтопления. Для граждан работают пункты временного размещения на всей территории региона. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане на набережной Тобола две пенсионерки вовремя прогулки поругались из-за строительства дамбы и губернатора Вадима Шумкова. Одна раскритиковала подготовку к наводнению, а другая дала жесткий ответ. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На набережной две пенсионерки разругались из-за подготовки города к паводку. Одна женщина выпалила другой, что Курган не готов к большой воде, мол власти плохо укрепляют все. Другая горожанка не смогла сдержаться и ответила. Сказала, что губернатор Вадим Шумков сделает все, чтобы спасти город от потопа. Также он вслед добавила, что та женщина все поймет, когда на Зайково (кладбище, — прим.ред.) будет», — передает корреспондент. Курган активно готовится к приходу большой воды уже около недели. Все силы брошены на укреплении дамбы на городской набережной реки Тобол. Сотни людей задействованы в строительство защитных сооружений: добровольцы, волонтеры, чиновники, школьники, студенты, спасатели и простые горожане. Идет эвакуация из зон подтопления. Для граждан работают пункты временного размещения на всей территории региона. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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