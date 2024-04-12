Пенсионерки разругались из-за дамбы и Шумкова

13 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Пенсионерки не сошлись во мнениях из-за степени укрепленности дамбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на набережной Тобола две пенсионерки вовремя прогулки поругались из-за строительства дамбы и губернатора Вадима Шумкова. Одна раскритиковала подготовку к наводнению, а другая дала жесткий ответ. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На набережной две пенсионерки разругались из-за подготовки города к паводку. Одна женщина выпалила другой, что Курган не готов к большой воде, мол власти плохо укрепляют все. Другая горожанка не смогла сдержаться и ответила. Сказала, что губернатор Вадим Шумков сделает все, чтобы спасти город от потопа. Также он вслед добавила, что та женщина все поймет, когда на Зайково (кладбище, — прим.ред.) будет», — передает корреспондент. Статья по теме «Дамба выдержит наводнение?» В Кургане 5 дней укрепляли берег Курган активно готовится к приходу большой воды уже около недели. Все силы брошены на укреплении дамбы на городской набережной реки Тобол. Сотни людей задействованы в строительство защитных сооружений: добровольцы, волонтеры, чиновники, школьники, студенты, спасатели и простые горожане. Идет эвакуация из зон подтопления. Для граждан работают пункты временного размещения на всей территории региона. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на набережной Тобола две пенсионерки вовремя прогулки поругались из-за строительства дамбы и губернатора Вадима Шумкова. Одна раскритиковала подготовку к наводнению, а другая дала жесткий ответ. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На набережной две пенсионерки разругались из-за подготовки города к паводку. Одна женщина выпалила другой, что Курган не готов к большой воде, мол власти плохо укрепляют все. Другая горожанка не смогла сдержаться и ответила. Сказала, что губернатор Вадим Шумков сделает все, чтобы спасти город от потопа. Также он вслед добавила, что та женщина все поймет, когда на Зайково (кладбище, — прим.ред.) будет», — передает корреспондент. Курган активно готовится к приходу большой воды уже около недели. Все силы брошены на укреплении дамбы на городской набережной реки Тобол. Сотни людей задействованы в строительство защитных сооружений: добровольцы, волонтеры, чиновники, школьники, студенты, спасатели и простые горожане. Идет эвакуация из зон подтопления. Для граждан работают пункты временного размещения на всей территории региона. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.