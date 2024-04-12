12 апреля 2024

В Лебяжье Курганской области паводок разрушил мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В курганской деревне паводок снес мост Фото:

Возле деревни Лебяжье Куртамышского округа (Курганская область) паводок снес мост. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей, который прислал фото с места событий. В мэрии округа подтвердили информацию о разрушении моста.

«В районе деревни Лебяжье Куртамышского округа водой разрушило построенную хозяйственным способом деревянную мостовую конструкцию, которая использовалась во время проведения полевых работ. Жертв нет», — говорится в сообщении представителей администрации округа.

По данным местных властей, деревня Лебяжье не отрезана от внешнего мира из-за паводка. Транспортное сообщение в населенном пункте работает в обычном режиме, отметили представители властей.

Ранее в Курганскую область привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка.

У деревни Лебяжье Куртамышского округа паводок разрушил мост
У деревни Лебяжье Куртамышского округа паводок разрушил мост
Фото:

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Возле деревни Лебяжье Куртамышского округа (Курганская область) паводок снес мост. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей, который прислал фото с места событий. В мэрии округа подтвердили информацию о разрушении моста. «В районе деревни Лебяжье Куртамышского округа водой разрушило построенную хозяйственным способом деревянную мостовую конструкцию, которая использовалась во время проведения полевых работ. Жертв нет», — говорится в сообщении представителей администрации округа. По данным местных властей, деревня Лебяжье не отрезана от внешнего мира из-за паводка. Транспортное сообщение в населенном пункте работает в обычном режиме, отметили представители властей. Ранее в Курганскую область привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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