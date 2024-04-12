Природа В Лебяжье Курганской области паводок разрушил мост. Фото 13 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 + В курганской деревне паводок снес мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле деревни Лебяжье Куртамышского округа (Курганская область) паводок снес мост. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей, который прислал фото с места событий. В мэрии округа подтвердили информацию о разрушении моста. «В районе деревни Лебяжье Куртамышского округа водой разрушило построенную хозяйственным способом деревянную мостовую конструкцию, которая использовалась во время проведения полевых работ. Жертв нет», — говорится в сообщении представителей администрации округа. По данным местных властей, деревня Лебяжье не отрезана от внешнего мира из-за паводка. Транспортное сообщение в населенном пункте работает в обычном режиме, отметили представители властей. Ранее в Курганскую область привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. У деревни Лебяжье Куртамышского округа паводок разрушил мост Фото: автор неизвестен, прислал читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Возле деревни Лебяжье Куртамышского округа (Курганская область) паводок снес мост. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей, который прислал фото с места событий. В мэрии округа подтвердили информацию о разрушении моста. «В районе деревни Лебяжье Куртамышского округа водой разрушило построенную хозяйственным способом деревянную мостовую конструкцию, которая использовалась во время проведения полевых работ. Жертв нет», — говорится в сообщении представителей администрации округа. По данным местных властей, деревня Лебяжье не отрезана от внешнего мира из-за паводка. Транспортное сообщение в населенном пункте работает в обычном режиме, отметили представители властей. Ранее в Курганскую область привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям