Возле деревни Лебяжье Куртамышского округа (Курганская область) паводок снес мост. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей, который прислал фото с места событий. В мэрии округа подтвердили информацию о разрушении моста.
«В районе деревни Лебяжье Куртамышского округа водой разрушило построенную хозяйственным способом деревянную мостовую конструкцию, которая использовалась во время проведения полевых работ. Жертв нет», — говорится в сообщении представителей администрации округа.
По данным местных властей, деревня Лебяжье не отрезана от внешнего мира из-за паводка. Транспортное сообщение в населенном пункте работает в обычном режиме, отметили представители властей.
Ранее в Курганскую область привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка.
У деревни Лебяжье Куртамышского округа паводок разрушил мост
Фото: автор неизвестен, прислал читатель URA.RU
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Возле деревни Лебяжье Куртамышского округа (Курганская область) паводок снес мост. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей, который прислал фото с места событий. В мэрии округа подтвердили информацию о разрушении моста. «В районе деревни Лебяжье Куртамышского округа водой разрушило построенную хозяйственным способом деревянную мостовую конструкцию, которая использовалась во время проведения полевых работ. Жертв нет», — говорится в сообщении представителей администрации округа. По данным местных властей, деревня Лебяжье не отрезана от внешнего мира из-за паводка. Транспортное сообщение в населенном пункте работает в обычном режиме, отметили представители властей. Ранее в Курганскую область привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника МЧС помогает доставлять грузы, а также эвакуировать людей в условиях паводка.