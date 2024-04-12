12 апреля 2024

В Кургане опасные бактерии, рискующие попасть в воду, выявит спецлаборатория

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильная лаборатория проверит курганскую воду Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганскую области приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинской области. Эксперты будут выявляться опасные кишечные бактерии. Об этом сообщается в telegram-канале одного из курганских СМИ.

«В Курганскую область прибыла мобильная лаборатория проверки качества воды. Лаборатория предназначена для работы на отдаленных территориях и в условиях режима ЧС. Врач-бактериолог и два фельдшера-лаборанта будут проводить исследование воды на вирусы и бактерии», — указано в посте канала «ГТРК „КУРГАН“ | Новости».

Отмечается, что специалисты будут проводить исследования ускоренным методом. Все материалы будут собираться из водоемов, колодцев и скважин.

Ранее URA.RU писало, что повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составит от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ.

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В Курганскую области приехали специалисты мобильной лаборатории из Челябинской области. Эксперты будут выявляться опасные кишечные бактерии. Об этом сообщается в telegram-канале одного из курганских СМИ. «В Курганскую область прибыла мобильная лаборатория проверки качества воды. Лаборатория предназначена для работы на отдаленных территориях и в условиях режима ЧС. Врач-бактериолог и два фельдшера-лаборанта будут проводить исследование воды на вирусы и бактерии», — указано в посте канала «ГТРК „КУРГАН“ | Новости». Отмечается, что специалисты будут проводить исследования ускоренным методом. Все материалы будут собираться из водоемов, колодцев и скважин. Ранее URA.RU писало, что повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составит от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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