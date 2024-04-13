В Кургане дачники, окруженные Тоболом, молят власти о помощи и строят дамбу. Видео

13 апреля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Жители курганского СНТ сами строят дамбу, чтобы их не затопило Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители садоводства «Тюльпан» в Кургане (рядом с проспектом Конституции) оказались окружены Тоболом. Жильцы обращаются к властям за помощью, но ответа от чиновников они пока не получили. Жителям садоводства приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня Тобола. «Жители почти неделю сами сбрасываются деньгами и отсыпают дамбу, что садоводство не затопило. Хотим, чтобы это видео распространили, донесли до администрации. Может после этого они выделят какой-нибудь трактор или погрузчик, чтобы еще хотя бы метров 500 отсыпать и замкнуть вокруг садоводства», — рассказывает авто видео. Сообщается, что они уже обращались к чиновникам и спасателям за помощью, но никто на их просьбу так и не откликнулся. Автор рассказал, что на месте дамбы пока свежий грунт, который в случае паводка может спокойно смыть водой. Как указано в видео, часть дамбы инициативная группа садоводства уже обложила мешками с песком. Автор также рассказал, что дамбу необходимо расширить, но без помощи мэрии они не смогут это сделать. Жители также сообщает, что помощь не поступает и от назначенного председателя СНТ. Ранее URA.RU писало, что повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составило от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители садоводства «Тюльпан» в Кургане (рядом с проспектом Конституции) оказались окружены Тоболом. Жильцы обращаются к властям за помощью, но ответа от чиновников они пока не получили. Жителям садоводства приходится самостоятельно отстраивать дамбу, чтобы защититься от повышения уровня Тобола. «Жители почти неделю сами сбрасываются деньгами и отсыпают дамбу, что садоводство не затопило. Хотим, чтобы это видео распространили, донесли до администрации. Может после этого они выделят какой-нибудь трактор или погрузчик, чтобы еще хотя бы метров 500 отсыпать и замкнуть вокруг садоводства», — рассказывает авто видео. Сообщается, что они уже обращались к чиновникам и спасателям за помощью, но никто на их просьбу так и не откликнулся. Автор рассказал, что на месте дамбы пока свежий грунт, который в случае паводка может спокойно смыть водой. Как указано в видео, часть дамбы инициативная группа садоводства уже обложила мешками с песком. Автор также рассказал, что дамбу необходимо расширить, но без помощи мэрии они не смогут это сделать. Жители также сообщает, что помощь не поступает и от назначенного председателя СНТ. Ранее URA.RU писало, что повышение уровня воды в реке Тобол в Кургане составило от 30 до 80 см, что до четырех раз больше, чем ранее прибавляла река. Сейчас ее уровень 416 см (+17 см за сутки). Повышение начнется так как в Курган прибудет вода из казахстанского и челябинского водохранилищ.