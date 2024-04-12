Тюменцев из-за паводков прививают от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии

В сутки в Тюменской области прививают до 1 000 волонтеров и сотрудников служб от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Об этом сообщила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Такая мера необходима с вязи с паводками.
«На сегодня в регионе от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии привиты 1 540 человек — 1214 взрослых и 326 детей. Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства», — слова Кузнечевских передает telegram-канал правительства. Сообщается, что в сутки прививаются до 1 000 человек.
По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, для иммунизации населения в регионе созданы мобильные бригады. Численность людей, подлежащих вакцинации, составляет 13 апреля 16 028 жителей. Кузнечевских подчеркнула, что имеется необходимый запас лекарств. Было закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств.
В связи с паводковой ситуацией на территории Тюменской области возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, которые легко предотвратить. Одной из важных мер профилактики вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа является вакцинация лиц, попавших в зону подтопления.
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В сутки в Тюменской области прививают до 1 000 волонтеров и сотрудников служб от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Об этом сообщила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Такая мера необходима с вязи с паводками. «На сегодня в регионе от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии привиты 1 540 человек — 1214 взрослых и 326 детей. Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства», — слова Кузнечевских передает telegram-канал правительства. Сообщается, что в сутки прививаются до 1 000 человек. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, для иммунизации населения в регионе созданы мобильные бригады. Численность людей, подлежащих вакцинации, составляет 13 апреля 16 028 жителей. Кузнечевских подчеркнула, что имеется необходимый запас лекарств. Было закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств. В связи с паводковой ситуацией на территории Тюменской области возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, которые легко предотвратить. Одной из важных мер профилактики вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа является вакцинация лиц, попавших в зону подтопления.