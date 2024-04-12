Тюменцев из-за паводков прививают от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии

13 апреля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В сутки в Тюменской области прививают до 1 000 волонтеров и сотрудников служб от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Об этом сообщила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Такая мера необходима с вязи с паводками. «На сегодня в регионе от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии привиты 1 540 человек — 1214 взрослых и 326 детей. Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства», — слова Кузнечевских передает telegram-канал правительства. Сообщается, что в сутки прививаются до 1 000 человек. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, для иммунизации населения в регионе созданы мобильные бригады. Численность людей, подлежащих вакцинации, составляет 13 апреля 16 028 жителей. Кузнечевских подчеркнула, что имеется необходимый запас лекарств. Было закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств. В связи с паводковой ситуацией на территории Тюменской области возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, которые легко предотвратить. Одной из важных мер профилактики вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа является вакцинация лиц, попавших в зону подтопления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сутки в Тюменской области прививают до 1 000 волонтеров и сотрудников служб от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Об этом сообщила вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Такая мера необходима с вязи с паводками. «На сегодня в регионе от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии привиты 1 540 человек — 1214 взрослых и 326 детей. Вакцинации подлежат медицинские и социальные работники, волонтеры и в том числе сотрудники всех служб, которые не привиты, работники общественного питания и коммунального хозяйства», — слова Кузнечевских передает telegram-канал правительства. Сообщается, что в сутки прививаются до 1 000 человек. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, для иммунизации населения в регионе созданы мобильные бригады. Численность людей, подлежащих вакцинации, составляет 13 апреля 16 028 жителей. Кузнечевских подчеркнула, что имеется необходимый запас лекарств. Было закуплено 10 тонн дезинфицирующих средств. В связи с паводковой ситуацией на территории Тюменской области возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, которые легко предотвратить. Одной из важных мер профилактики вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа является вакцинация лиц, попавших в зону подтопления.