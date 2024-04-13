Жертвами зверского убийства в Сиднее стали пять человек. Видео

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Машины скорой помощи. Курган, видеорегистратор, фельдшер, машина скорой помощи
Пять человек стали жертвами нападения в ТЦ в пригороде Сиднея Фото:

В результате нападения на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия погибли шесть человек, включая самого нападавшего. Об этом сообщил помощник комиссара полиции Энтони Кук.

«Мне сообщили, что есть пять жертв, которые в настоящее время умерли в результате действий этого преступника», — передает слова Кука издание The Guardian. Он добавил, что нападавший был застрелен находившимся неподалеку полицейским.

По данным издания The Sydney Morning Herald, некоторые из восьми раненых, доставленных в больницу после нападения, находились в тяжелом или критическом состоянии. Кроме того, среди них есть ребенок.

Ранее стало известно, что неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. Нападавшего удалось ликвидировать. Полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания.

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В результате нападения на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия погибли шесть человек, включая самого нападавшего. Об этом сообщил помощник комиссара полиции Энтони Кук. «Мне сообщили, что есть пять жертв, которые в настоящее время умерли в результате действий этого преступника», — передает слова Кука издание The Guardian. Он добавил, что нападавший был застрелен находившимся неподалеку полицейским. По данным издания The Sydney Morning Herald, некоторые из восьми раненых, доставленных в больницу после нападения, находились в тяжелом или критическом состоянии. Кроме того, среди них есть ребенок. Ранее стало известно, что неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. Нападавшего удалось ликвидировать. Полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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