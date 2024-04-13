Жертвами зверского убийства в Сиднее стали пять человек. Видео

13 апреля 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Пять человек стали жертвами нападения в ТЦ в пригороде Сиднея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате нападения на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия погибли шесть человек, включая самого нападавшего. Об этом сообщил помощник комиссара полиции Энтони Кук. «Мне сообщили, что есть пять жертв, которые в настоящее время умерли в результате действий этого преступника», — передает слова Кука издание The Guardian. Он добавил, что нападавший был застрелен находившимся неподалеку полицейским. По данным издания The Sydney Morning Herald, некоторые из восьми раненых, доставленных в больницу после нападения, находились в тяжелом или критическом состоянии. Кроме того, среди них есть ребенок. Ранее стало известно, что неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. Нападавшего удалось ликвидировать. Полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате нападения на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее с применением ножа и огнестрельного оружия погибли шесть человек, включая самого нападавшего. Об этом сообщил помощник комиссара полиции Энтони Кук. «Мне сообщили, что есть пять жертв, которые в настоящее время умерли в результате действий этого преступника», — передает слова Кука издание The Guardian. Он добавил, что нападавший был застрелен находившимся неподалеку полицейским. По данным издания The Sydney Morning Herald, некоторые из восьми раненых, доставленных в больницу после нападения, находились в тяжелом или критическом состоянии. Кроме того, среди них есть ребенок. Ранее стало известно, что неизвестный человек совершил нападение на посетителей торгового центра в австралийском Сиднее. Нападавшего удалось ликвидировать. Полиция активно работает над проверкой информации о возможном сообщнике преступника, который, предположительно, мог находиться внутри здания.