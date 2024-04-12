12 апреля 2024

Сбербанк отреагировал на вооруженное нападение на челябинский офис

В Сбербанке осудили вооруженное нападение на челябинский офис
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк. Челябинск, банк, сбербанк
Никто из посетителей банка не пострадал Фото:

В Сбербанке осудили нападение мужчины на челябинский офис в Новосинеглазово с предметом, похожим на ружье. В результате разбоя сотрудники банка и посетители не пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка.

«В поселке Новосинеглазово Челябинской области произошло нападение на офис Сбербанка. Мужчина с предметом, похожим на оружие, зашел в отделение банка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги. В результате ЧП пострадавших нет, деньги не похищены», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Отмечается, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников, которые зомбируют доверчивых граждан. Выполняя подобные задания, граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности, отметили в Челябинском отделении Сбербанка.

Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

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В Сбербанке осудили нападение мужчины на челябинский офис в Новосинеглазово с предметом, похожим на ружье. В результате разбоя сотрудники банка и посетители не пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка. «В поселке Новосинеглазово Челябинской области произошло нападение на офис Сбербанка. Мужчина с предметом, похожим на оружие, зашел в отделение банка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги. В результате ЧП пострадавших нет, деньги не похищены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Отмечается, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников, которые зомбируют доверчивых граждан. Выполняя подобные задания, граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности, отметили в Челябинском отделении Сбербанка. Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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