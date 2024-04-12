Сбербанк отреагировал на вооруженное нападение на челябинский офис

В Сбербанке осудили вооруженное нападение на челябинский офис

13 апреля 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Никто из посетителей банка не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сбербанке осудили нападение мужчины на челябинский офис в Новосинеглазово с предметом, похожим на ружье. В результате разбоя сотрудники банка и посетители не пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка. «В поселке Новосинеглазово Челябинской области произошло нападение на офис Сбербанка. Мужчина с предметом, похожим на оружие, зашел в отделение банка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги. В результате ЧП пострадавших нет, деньги не похищены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Отмечается, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников, которые зомбируют доверчивых граждан. Выполняя подобные задания, граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности, отметили в Челябинском отделении Сбербанка. Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сбербанке осудили нападение мужчины на челябинский офис в Новосинеглазово с предметом, похожим на ружье. В результате разбоя сотрудники банка и посетители не пострадали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка. «В поселке Новосинеглазово Челябинской области произошло нападение на офис Сбербанка. Мужчина с предметом, похожим на оружие, зашел в отделение банка в поселке Новосинеглазово и начал требовать деньги. В результате ЧП пострадавших нет, деньги не похищены», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Отмечается, что нападавший мужчина находился под влиянием мошенников, которые зомбируют доверчивых граждан. Выполняя подобные задания, граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности, отметили в Челябинском отделении Сбербанка. Когда на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина решил, что они приехали «к нему на помощь». Росгвардейцы задержали злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).