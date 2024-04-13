Жителей микрорайона Смолино Данная, станции Камчиха, домов за Кировским мостом и садовых товариществ попросили днем эвакуироваться на автобусах. Информация размещена в telegram-канале областной администрации.
«Уважаемые жители микрорайона Смолино и станции Камчиха, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по обеим сторонам шоссе им. Тюнина! Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — указано в сообщении
С 15:00 до 17.00 часов автобусы будут ждать эвакуирующихся:
- У магазина «Тобол» и остановки «Водоканал» по шоссе им. Тюнина;
- В микрорайоне Смолино у остановки «Церковь»;
- в СНТ по левой стороне шоссе им. Тюнина до шоссе Ботаническое.
Эвакуированных, которым негде переждать паводок, разместят в пунктах временного размещения, размещенных в гимназиях № 31 и № 32. Ранее стало известно, что в Курганской области из-за паводка эвакуировались более 7000 тысяч жителей. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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