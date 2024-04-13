В Кургане объявлена новая волна эвакуации из домов и дач вдоль Тобола. Список

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Звериноголовское. Курган, изба, паводок, ветхое жилье, деревенский дом
Курганцам придется оставить свои дома на время паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителей микрорайона Смолино Данная, станции Камчиха, домов за Кировским мостом и садовых товариществ попросили днем эвакуироваться на автобусах. Информация размещена в telegram-канале областной администрации.

«Уважаемые жители микрорайона Смолино и станции Камчиха, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по обеим сторонам шоссе им. Тюнина! Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — указано в сообщении

С 15:00 до 17.00 часов автобусы будут ждать эвакуирующихся:

  • У магазина «Тобол» и остановки «Водоканал» по шоссе им. Тюнина;
  • В микрорайоне Смолино у остановки «Церковь»;
  • в СНТ по левой стороне шоссе им. Тюнина до шоссе Ботаническое.

Эвакуированных, которым негде переждать паводок, разместят в пунктах временного размещения, размещенных в гимназиях № 31 и № 32. Ранее стало известно, что в Курганской области из-за паводка эвакуировались более 7000 тысяч жителей. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Жителей микрорайона Смолино Данная, станции Камчиха, домов за Кировским мостом и садовых товариществ попросили днем эвакуироваться на автобусах. Информация размещена в telegram-канале областной администрации. «Уважаемые жители микрорайона Смолино и станции Камчиха, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по обеим сторонам шоссе им. Тюнина! Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — указано в сообщении С 15:00 до 17.00 часов автобусы будут ждать эвакуирующихся: Эвакуированных, которым негде переждать паводок, разместят в пунктах временного размещения, размещенных в гимназиях № 31 и № 32. Ранее стало известно, что в Курганской области из-за паводка эвакуировались более 7000 тысяч жителей. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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