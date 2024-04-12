В челябинском районе ввели режим ЧС из-за критического положения

В Челябинской области в Чесменском районе ввели режим ЧС из-за критического положения в связи с подтоплением территории. Ранее в районе действовал режим повышенной готовности.
«В результате неблагоприятных метеорологических условий по всей территории Чесменского района сложилось критическое положение. Принято решение ввести режим Чрезвычайной ситуации на территории Чесменского района с 11 апреля», — говорится в решении комиссия по чрезвычайным ситуациям Чесменского района. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Согласно документу, главам поселений Чесменского района следует приступить к сбору информации по пострадавшим объектам жизнеобеспечения. Районному управлению инженерного обеспечения и строительства администрации района поручено приступить к расчету ущерба от паводка.
Ранее режим ЧС был снят в Брединском и Варненском районах и городе Троицк. Режим ЧС продолжает действовать в Нагайбакском и Кизильском районах.
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