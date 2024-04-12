12 апреля 2024

В челябинском районе ввели режим ЧС из-за критического положения

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, река, лодка
В Чесменском районе сложилась критическая ситуация Фото:
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В Челябинской области в Чесменском районе ввели режим ЧС из-за критического положения в связи с подтоплением территории. Ранее в районе действовал режим повышенной готовности.

«В результате неблагоприятных метеорологических условий по всей территории Чесменского района сложилось критическое положение. Принято решение ввести режим Чрезвычайной ситуации на территории Чесменского района с 11 апреля», — говорится в решении комиссия по чрезвычайным ситуациям Чесменского района. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

Согласно документу, главам поселений Чесменского района следует приступить к сбору информации по пострадавшим объектам жизнеобеспечения. Районному управлению инженерного обеспечения и строительства администрации района поручено приступить к расчету ущерба от паводка.

Ранее режим ЧС был снят в Брединском и Варненском районах и городе Троицк. Режим ЧС продолжает действовать в Нагайбакском и Кизильском районах.

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В Челябинской области в Чесменском районе ввели режим ЧС из-за критического положения в связи с подтоплением территории. Ранее в районе действовал режим повышенной готовности. «В результате неблагоприятных метеорологических условий по всей территории Чесменского района сложилось критическое положение. Принято решение ввести режим Чрезвычайной ситуации на территории Чесменского района с 11 апреля», — говорится в решении комиссия по чрезвычайным ситуациям Чесменского района. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Согласно документу, главам поселений Чесменского района следует приступить к сбору информации по пострадавшим объектам жизнеобеспечения. Районному управлению инженерного обеспечения и строительства администрации района поручено приступить к расчету ущерба от паводка. Ранее режим ЧС был снят в Брединском и Варненском районах и городе Троицк. Режим ЧС продолжает действовать в Нагайбакском и Кизильском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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