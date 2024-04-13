ВС РФ освободили село Первомайское в ДНР

13 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили Первомайское в ДНР. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“… освобожден населенный пункт Первомайское», — передает МО РФ. В Минобороны назвали действия российских бойцов по освобождению села «активными и самоотверженными». Ранее об освобождении села сообщал советник главы ДНР Ян Гагин. Российские войска водрузили там свой флаг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили Первомайское в ДНР. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“… освобожден населенный пункт Первомайское», — передает МО РФ. В Минобороны назвали действия российских бойцов по освобождению села «активными и самоотверженными». Ранее об освобождении села сообщал советник главы ДНР Ян Гагин. Российские войска водрузили там свой флаг.