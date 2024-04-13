ВС РФ освободили село Первомайское в ДНР

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили Первомайское в ДНР. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“… освобожден населенный пункт Первомайское», —
Ранее об освобождении села сообщал советник главы ДНР Ян Гагин. Российские войска водрузили там свой флаг.
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