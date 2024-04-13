ВС РФ освободили село Первомайское в ДНР

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России освободили Первомайское в ДНР. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“… освобожден населенный пункт Первомайское», — передает МО РФ. В Минобороны назвали действия российских бойцов по освобождению села «активными и самоотверженными».

Ранее об освобождении села сообщал советник главы ДНР Ян Гагин. Российские войска водрузили там свой флаг.

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Вооруженные силы России освободили Первомайское в ДНР. Информацию об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“… освобожден населенный пункт Первомайское», — передает МО РФ. В Минобороны назвали действия российских бойцов по освобождению села «активными и самоотверженными». Ранее об освобождении села сообщал советник главы ДНР Ян Гагин. Российские войска водрузили там свой флаг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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