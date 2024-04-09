Советник Пушилина подтвердил освобождение населенного пункта Первомайское в ДНР

В ДНР освободили населенный пункт Первомайское
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Первомайское в ДНР освобождено. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден», — сообщил РИА Новости Гагин. Отмечается, что российские войска водрузили там флаг.
Ранее военкор Семен Пегов говорил о том, что российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. По его словам, за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.