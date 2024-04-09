Советник Пушилина подтвердил освобождение населенного пункта Первомайское в ДНР

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Ростов на Дону. Пермь, флаг россии
В ДНР освободили населенный пункт Первомайское Фото:
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Населенный пункт Первомайское в ДНР освобождено. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден», — сообщил РИА Новости Гагин. Отмечается, что российские войска водрузили там флаг.

Ранее военкор Семен Пегов говорил о том, что российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. По его словам, за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка.

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Населенный пункт Первомайское в ДНР освобождено. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. «Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден», — сообщил РИА Новости Гагин. Отмечается, что российские войска водрузили там флаг. Ранее военкор Семен Пегов говорил о том, что российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. По его словам, за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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