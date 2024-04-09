Советник Пушилина подтвердил освобождение населенного пункта Первомайское в ДНР

09 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

В ДНР освободили населенный пункт Первомайское Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Населенный пункт Первомайское в ДНР освобождено. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. «Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден», — сообщил РИА Новости Гагин. Отмечается, что российские войска водрузили там флаг. Ранее военкор Семен Пегов говорил о том, что российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. По его словам, за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Населенный пункт Первомайское в ДНР освобождено. Информацию об этом подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. «Населенный пункт Первомайское в ДНР освобожден», — сообщил РИА Новости Гагин. Отмечается, что российские войска водрузили там флаг. Ранее военкор Семен Пегов говорил о том, что российские бойцы 9-й бригады 1-го АК освободили поселок Первомайское в Донецкой области. По его словам, за последние дни ВСУ пришлось отойти за западные границы поселка.