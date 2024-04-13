На время эвакуации курганцы отправили собак в приют. Видео

13 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Всего в приюте на попечении находится около 50 собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганский муниципальный приют разместил у себя питомцев людей, которым пришлось эвакуироваться из-за паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в приюте. «Мы с шоссе Тюнина. Там у нас затопляемая зона, поэтому заблаговременно стали звонить в приют и нам дали добро. <…> Все дворняжки, все подобранные», — рассказала корреспонденту жительница Кургана. Ирина Горланова — жительница Кургана, у которой пять собак. Четыре из них принял приют. Ирина не оставила своих питомцев совсем: приходит навестить их каждый день. По словам женщины, собаки радуются подобно детям, когда она их посещает. Как рассказал сотрудник муниципального приюта, помощь волонтеров собакам нужна. Корм в приюте имеется, но в качестве гуманитарной помощи его принимают от желающих помочь. Кроме того, по словам сотрудника, для работы в самом приюте нужны добровольцы. В приюте находится около 50 животных, которые живут в вольерах. Ранее URA.RU писало, что депутат из Кургана забрал щенка, которого оставили в зоне подтопления. Щенок был накормлен, подлечен и передан другим людям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский муниципальный приют разместил у себя питомцев людей, которым пришлось эвакуироваться из-за паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в приюте. «Мы с шоссе Тюнина. Там у нас затопляемая зона, поэтому заблаговременно стали звонить в приют и нам дали добро. <…> Все дворняжки, все подобранные», — рассказала корреспонденту жительница Кургана. Ирина Горланова — жительница Кургана, у которой пять собак. Четыре из них принял приют. Ирина не оставила своих питомцев совсем: приходит навестить их каждый день. По словам женщины, собаки радуются подобно детям, когда она их посещает. Как рассказал сотрудник муниципального приюта, помощь волонтеров собакам нужна. Корм в приюте имеется, но в качестве гуманитарной помощи его принимают от желающих помочь. Кроме того, по словам сотрудника, для работы в самом приюте нужны добровольцы. В приюте находится около 50 животных, которые живут в вольерах. Ранее URA.RU писало, что депутат из Кургана забрал щенка, которого оставили в зоне подтопления. Щенок был накормлен, подлечен и передан другим людям.