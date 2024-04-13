Курганский муниципальный приют разместил у себя питомцев людей, которым пришлось эвакуироваться из-за паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в приюте.
«Мы с шоссе Тюнина. Там у нас затопляемая зона, поэтому заблаговременно стали звонить в приют и нам дали добро. <…> Все дворняжки, все подобранные», — рассказала корреспонденту жительница Кургана. Ирина Горланова — жительница Кургана, у которой пять собак. Четыре из них принял приют. Ирина не оставила своих питомцев совсем: приходит навестить их каждый день. По словам женщины, собаки радуются подобно детям, когда она их посещает.
Как рассказал сотрудник муниципального приюта, помощь волонтеров собакам нужна. Корм в приюте имеется, но в качестве гуманитарной помощи его принимают от желающих помочь. Кроме того, по словам сотрудника, для работы в самом приюте нужны добровольцы. В приюте находится около 50 животных, которые живут в вольерах.
Ранее URA.RU писало, что депутат из Кургана забрал щенка, которого оставили в зоне подтопления. Щенок был накормлен, подлечен и передан другим людям.
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Курганский муниципальный приют разместил у себя питомцев людей, которым пришлось эвакуироваться из-за паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в приюте. «Мы с шоссе Тюнина. Там у нас затопляемая зона, поэтому заблаговременно стали звонить в приют и нам дали добро. <…> Все дворняжки, все подобранные», — рассказала корреспонденту жительница Кургана. Ирина Горланова — жительница Кургана, у которой пять собак. Четыре из них принял приют. Ирина не оставила своих питомцев совсем: приходит навестить их каждый день. По словам женщины, собаки радуются подобно детям, когда она их посещает. Как рассказал сотрудник муниципального приюта, помощь волонтеров собакам нужна. Корм в приюте имеется, но в качестве гуманитарной помощи его принимают от желающих помочь. Кроме того, по словам сотрудника, для работы в самом приюте нужны добровольцы. В приюте находится около 50 животных, которые живут в вольерах. Ранее URA.RU писало, что депутат из Кургана забрал щенка, которого оставили в зоне подтопления. Щенок был накормлен, подлечен и передан другим людям.