Количество погибших при ракетном ударе по Токмаку выросло до 10

После удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке начался пожар, сообщал Евгений Балицкий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
До десяти увеличилось количество погибших после ночного удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — написал Евгений Балицкий в своем
Ранее ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Токмаке. На место произошло возгорание. Без газа остались 25 домов.
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