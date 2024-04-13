Количество погибших при ракетном ударе по Токмаку выросло до 10

13 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

После удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке начался пожар, сообщал Евгений Балицкий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До десяти увеличилось количество погибших после ночного удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. «Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале . По его словам, два человека числятся пропавшими без вести. Продолжается разбор завалов и поиски. Ранее ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Токмаке. На место произошло возгорание. Без газа остались 25 домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До десяти увеличилось количество погибших после ночного удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. «Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, два человека числятся пропавшими без вести. Продолжается разбор завалов и поиски. Ранее ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Токмаке. На место произошло возгорание. Без газа остались 25 домов.