Количество погибших при ракетном ударе по Токмаку выросло до 10

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После удара ВСУ по жилому сектору в Токмаке начался пожар, сообщал Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

До десяти увеличилось количество погибших после ночного удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, два человека числятся пропавшими без вести. Продолжается разбор завалов и поиски.

Ранее ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Токмаке. На место произошло возгорание. Без газа остались 25 домов.

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До десяти увеличилось количество погибших после ночного удара ВСУ по Токмаку (Запорожская область). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. «Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, два человека числятся пропавшими без вести. Продолжается разбор завалов и поиски. Ранее ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Токмаке. На место произошло возгорание. Без газа остались 25 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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