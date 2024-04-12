Высокопоставленный тюменский чиновник задолжал детям 1,5 млн рублей

13 апреля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Чиновник сразу же выплатил задолженность детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высокопоставленный тюменский чиновник три года не платил своим детям алименты. За это время он задолжал им 1,5 миллиона рублей. Чтобы дело не придавалось огласки, мужчина в течение пяти дней все выплатил, сообщили в пресс-службе ведомства. «Среди состоятельных отцов также встречаются должники по алиментам. Так случилось в одной из тюменских семей, где родители занимают хорошие должности. С 2021 года мать ждала, что отец двоих детей, один из которых — подросток, а второй уже достиг совершеннолетия, все-таки исполнит свой родительский долг. Через три года чаша терпения переполнилась, и она обратилась в суд, который встал на ее сторону», — написала пресс-служба УФССП по Тюменской области в группе во «ВКонтакте». За последний год тюменский чиновник задолжал 1,5 миллиона рублей. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должнику объяснили, что если он не выплатит алименты в течение пяти дней, то кроме ареста счетов и автомобиля ему придется оплатить исполнительский сбор. Это еще плюс 130 тысяч к долгу. Также судебный пристав должен был прийти на работу, чтобы передать документы в бухгалтерию. В итоге, чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам. Еще одни тюменец задолжал своим детям алименты. Сообщалось, что он должен был отдать денежные средства шестерым детям в размере более 1,3 миллиона рублей. Должник должен был провести пять месяцев на исправительных работах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокопоставленный тюменский чиновник три года не платил своим детям алименты. За это время он задолжал им 1,5 миллиона рублей. Чтобы дело не придавалось огласки, мужчина в течение пяти дней все выплатил, сообщили в пресс-службе ведомства. «Среди состоятельных отцов также встречаются должники по алиментам. Так случилось в одной из тюменских семей, где родители занимают хорошие должности. С 2021 года мать ждала, что отец двоих детей, один из которых — подросток, а второй уже достиг совершеннолетия, все-таки исполнит свой родительский долг. Через три года чаша терпения переполнилась, и она обратилась в суд, который встал на ее сторону», — написала пресс-служба УФССП по Тюменской области в группе во «ВКонтакте». За последний год тюменский чиновник задолжал 1,5 миллиона рублей. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должнику объяснили, что если он не выплатит алименты в течение пяти дней, то кроме ареста счетов и автомобиля ему придется оплатить исполнительский сбор. Это еще плюс 130 тысяч к долгу. Также судебный пристав должен был прийти на работу, чтобы передать документы в бухгалтерию. В итоге, чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам. Еще одни тюменец задолжал своим детям алименты. Сообщалось, что он должен был отдать денежные средства шестерым детям в размере более 1,3 миллиона рублей. Должник должен был провести пять месяцев на исправительных работах.