12 апреля 2024

Высокопоставленный тюменский чиновник задолжал детям 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник сразу же выплатил задолженность детям Фото:

Высокопоставленный тюменский чиновник три года не платил своим детям алименты. За это время он задолжал им 1,5 миллиона рублей. Чтобы дело не придавалось огласки, мужчина в течение пяти дней все выплатил, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Среди состоятельных отцов также встречаются должники по алиментам. Так случилось в одной из тюменских семей, где родители занимают хорошие должности. С 2021 года мать ждала, что отец двоих детей, один из которых — подросток, а второй уже достиг совершеннолетия, все-таки исполнит свой родительский долг. Через три года чаша терпения переполнилась, и она обратилась в суд, который встал на ее сторону», — написала пресс-служба УФССП по Тюменской области в группе во «ВКонтакте». За последний год тюменский чиновник задолжал 1,5 миллиона рублей.

Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должнику объяснили, что если он не выплатит алименты в течение пяти дней, то кроме ареста счетов и автомобиля ему придется оплатить исполнительский сбор. Это еще плюс 130 тысяч к долгу. Также судебный пристав должен был прийти на работу, чтобы передать документы в бухгалтерию. В итоге, чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам.

Еще одни тюменец задолжал своим детям алименты. Сообщалось, что он должен был отдать денежные средства шестерым детям в размере более 1,3 миллиона рублей. Должник должен был провести пять месяцев на исправительных работах.

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Высокопоставленный тюменский чиновник три года не платил своим детям алименты. За это время он задолжал им 1,5 миллиона рублей. Чтобы дело не придавалось огласки, мужчина в течение пяти дней все выплатил, сообщили в пресс-службе ведомства. «Среди состоятельных отцов также встречаются должники по алиментам. Так случилось в одной из тюменских семей, где родители занимают хорошие должности. С 2021 года мать ждала, что отец двоих детей, один из которых — подросток, а второй уже достиг совершеннолетия, все-таки исполнит свой родительский долг. Через три года чаша терпения переполнилась, и она обратилась в суд, который встал на ее сторону», — написала пресс-служба УФССП по Тюменской области в группе во «ВКонтакте». За последний год тюменский чиновник задолжал 1,5 миллиона рублей. Судебными приставами было возбуждено исполнительное производство. Должнику объяснили, что если он не выплатит алименты в течение пяти дней, то кроме ареста счетов и автомобиля ему придется оплатить исполнительский сбор. Это еще плюс 130 тысяч к долгу. Также судебный пристав должен был прийти на работу, чтобы передать документы в бухгалтерию. В итоге, чтобы не предать дело огласке и не платить исполнительский сбор, должник в тот же день рассчитался по счетам. Еще одни тюменец задолжал своим детям алименты. Сообщалось, что он должен был отдать денежные средства шестерым детям в размере более 1,3 миллиона рублей. Должник должен был провести пять месяцев на исправительных работах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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