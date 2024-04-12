12 апреля 2024

Бастрыкин взял на контроль случай с избиением юной пермячки

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин ждет доклад о расследовании избиения девочки в Чайковском Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту избиения и унижения подростками юной жительницы Чайковского (Пермский край). Информацию об этом опубликовали представители СКР в своем telegram-канале.

«В СМИ сообщалось, что в городе Чайковский подростки избили девочку. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении представителей ведомства.

В Чайковском подростки избили девочку, поставили ее на колени и заставили извиняться. Происходящее они сняли на телефон. Видео появилось в интернете. Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась этим случаем и обратилась в правоохранительные органы.

URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы установили, в МВД подтвердили информацию.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту избиения и унижения подростками юной жительницы Чайковского (Пермский край). Информацию об этом опубликовали представители СКР в своем telegram-канале. «В СМИ сообщалось, что в городе Чайковский подростки избили девочку. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении представителей ведомства. В Чайковском подростки избили девочку, поставили ее на колени и заставили извиняться. Происходящее они сняли на телефон. Видео появилось в интернете. Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась этим случаем и обратилась в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы установили, в МВД подтвердили информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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