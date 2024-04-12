Бастрыкин взял на контроль случай с избиением юной пермячки

Бастрыкин ждет доклад о расследовании избиения девочки в Чайковском Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту избиения и унижения подростками юной жительницы Чайковского (Пермский край). Информацию об этом опубликовали представители СКР в своем telegram-канале.

«В СМИ сообщалось, что в городе Чайковский подростки избили девочку. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении представителей ведомства.

В Чайковском подростки избили девочку, поставили ее на колени и заставили извиняться. Происходящее они сняли на телефон. Видео появилось в интернете. Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась этим случаем и обратилась в правоохранительные органы.

URA.RU направило запрос в полицию. Тем временем в министерстве территориальной безопасности сообщили, что в отделе МВД России по Чайковскому городскому округу уже зарегистрирован материал по данному факту. Участников расправы установили, в МВД подтвердили информацию.