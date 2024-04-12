Тюменские многодетные отцы вышли на борьбу с паводками

13 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Тюменцы идут помогать бороться с паводками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Два многодетных отца решили бросить все свои силы на борьбу с паводками в Тюменской область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Уже не раз убеждался, что тюменцы — это сильные духом люди, сплоченные и отзывчивые. Вот и всю эту неделю в районах возможного паводка земляки вместе с волонтерами из разных уголков области укрепляют дамбы, делают насыпи, помогают жителям с переездами. Рамиль воспитывает трех детей. Он инженер-программист. С детства увлекается рыбалкой, легко управляет лодкой. Сразу обратился в МЧС, как услышал объявление», — написал глава региона в своем telegram-канале. Еще один тюменец Евгений вместе с женой воспитывают четырех дочерей. Мужчина работает нефтяником, а также много лет увлекается туризмом и рыбалкой. Недавно он прошел курсы по оказанию первой помощи. Когда мужчина услышал информацию о записи добровольцев от МЧС, то сразу присоединился к волонтерам. Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Сообщалось, что 13 апреля в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся уровень воды. Однако неблагоприятных и опасных явлений не было зафиксировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два многодетных отца решили бросить все свои силы на борьбу с паводками в Тюменской область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Уже не раз убеждался, что тюменцы — это сильные духом люди, сплоченные и отзывчивые. Вот и всю эту неделю в районах возможного паводка земляки вместе с волонтерами из разных уголков области укрепляют дамбы, делают насыпи, помогают жителям с переездами. Рамиль воспитывает трех детей. Он инженер-программист. С детства увлекается рыбалкой, легко управляет лодкой. Сразу обратился в МЧС, как услышал объявление», — написал глава региона в своем telegram-канале. Еще один тюменец Евгений вместе с женой воспитывают четырех дочерей. Мужчина работает нефтяником, а также много лет увлекается туризмом и рыбалкой. Недавно он прошел курсы по оказанию первой помощи. Когда мужчина услышал информацию о записи добровольцев от МЧС, то сразу присоединился к волонтерам. Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Сообщалось, что 13 апреля в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся уровень воды. Однако неблагоприятных и опасных явлений не было зафиксировано.