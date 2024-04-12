12 апреля 2024

Тюменские многодетные отцы вышли на борьбу с паводками

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, река, потоп, половодье, спасатели, баркас, уй, моторная лодка, паводок, плавсредства, наводнение, спасательные работы, стихийное бедствие, разлив
Тюменцы идут помогать бороться с паводками Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Два многодетных отца решили бросить все свои силы на борьбу с паводками в Тюменской область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Уже не раз убеждался, что тюменцы — это сильные духом люди, сплоченные и отзывчивые. Вот и всю эту неделю в районах возможного паводка земляки вместе с волонтерами из разных уголков области укрепляют дамбы, делают насыпи, помогают жителям с переездами. Рамиль воспитывает трех детей. Он инженер-программист. С детства увлекается рыбалкой, легко управляет лодкой. Сразу обратился в МЧС, как услышал объявление», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Еще один тюменец Евгений вместе с женой воспитывают четырех дочерей. Мужчина работает нефтяником, а также много лет увлекается туризмом и рыбалкой. Недавно он прошел курсы по оказанию первой помощи. Когда мужчина услышал информацию о записи добровольцев от МЧС, то сразу присоединился к волонтерам.

Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Сообщалось, что 13 апреля в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся уровень воды. Однако неблагоприятных и опасных явлений не было зафиксировано.

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Два многодетных отца решили бросить все свои силы на борьбу с паводками в Тюменской область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Уже не раз убеждался, что тюменцы — это сильные духом люди, сплоченные и отзывчивые. Вот и всю эту неделю в районах возможного паводка земляки вместе с волонтерами из разных уголков области укрепляют дамбы, делают насыпи, помогают жителям с переездами. Рамиль воспитывает трех детей. Он инженер-программист. С детства увлекается рыбалкой, легко управляет лодкой. Сразу обратился в МЧС, как услышал объявление», — написал глава региона в своем telegram-канале. Еще один тюменец Евгений вместе с женой воспитывают четырех дочерей. Мужчина работает нефтяником, а также много лет увлекается туризмом и рыбалкой. Недавно он прошел курсы по оказанию первой помощи. Когда мужчина услышал информацию о записи добровольцев от МЧС, то сразу присоединился к волонтерам. Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Сообщалось, что 13 апреля в реках, протекающих в Тюменской области, поднялся уровень воды. Однако неблагоприятных и опасных явлений не было зафиксировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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