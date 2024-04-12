12 апреля 2024

Сотни тюменцев вместе с детьми готовятся к возможному подтоплению

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы формируют мешки с песком Фото:

Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района (Тюменская область) вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Об этом сообщает информцентр правительства региона.

«В викуловском селе Чебаклей работа кипит с раннего утра. Муниципалитет находится у реки Ишим. Помочь профильным службам приходят семьями. Взрослые формируют мешки с песком, а малыши не отстают и помогают их завязывать. Ялуторовск помогают подготовить к половодью сотни горожан», — написал информцентр в telegram-канале.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал об уровне воды в реке Тобол. «13 апреля уровень в реке Тобол 410 сантиметров. За сутки вода прибыла на 28 сантиметров. Сегодня присоединилось много волонтеров. Спасибо всем. Вместе мы сделаем больше!» — сказал он.

В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за риска паводка. Губернатор региона Александр Моор попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. Сообщалось, что бороться с паводками готовы более 12000 человек. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации подготовлено 2600 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменский район признан готовым к паводкам.

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Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района (Тюменская область) вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Об этом сообщает информцентр правительства региона. «В викуловском селе Чебаклей работа кипит с раннего утра. Муниципалитет находится у реки Ишим. Помочь профильным службам приходят семьями. Взрослые формируют мешки с песком, а малыши не отстают и помогают их завязывать. Ялуторовск помогают подготовить к половодью сотни горожан», — написал информцентр в telegram-канале. Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал об уровне воды в реке Тобол. «13 апреля уровень в реке Тобол 410 сантиметров. За сутки вода прибыла на 28 сантиметров. Сегодня присоединилось много волонтеров. Спасибо всем. Вместе мы сделаем больше!» — сказал он. В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за риска паводка. Губернатор региона Александр Моор попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. Сообщалось, что бороться с паводками готовы более 12000 человек. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации подготовлено 2600 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменский район признан готовым к паводкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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