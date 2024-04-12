Сотни тюменцев вместе с детьми готовятся к возможному подтоплению

Тюменцы формируют мешки с песком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотни волонтеров Ялуторовска и Викуловского района (Тюменская область) вместе со своими детьми помогают готовить муниципалитеты к возможному подтоплению у реки Ишим. Об этом сообщает информцентр правительства региона.

«В викуловском селе Чебаклей работа кипит с раннего утра. Муниципалитет находится у реки Ишим. Помочь профильным службам приходят семьями. Взрослые формируют мешки с песком, а малыши не отстают и помогают их завязывать. Ялуторовск помогают подготовить к половодью сотни горожан», — написал информцентр в telegram-канале.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал об уровне воды в реке Тобол. «13 апреля уровень в реке Тобол 410 сантиметров. За сутки вода прибыла на 28 сантиметров. Сегодня присоединилось много волонтеров. Спасибо всем. Вместе мы сделаем больше!» — сказал он.

В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за риска паводка. Губернатор региона Александр Моор попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. Сообщалось, что бороться с паводками готовы более 12000 человек. К реагированию на возможные чрезвычайные ситуации подготовлено 2600 единиц техники. Ранее URA.RU рассказало, что Тюменский район признан готовым к паводкам.