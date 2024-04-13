Минобороны: десантники ВСУ сдались в плен российской армии

Украинские солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении», — сообщили в российском военном ведомстве. Девятерых украинцев приняла группировка «Центр».
Отмечается, что это произошло около населенного пункта Водяное. Военные воспользовались возможностью и сложили оружие.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен сдался 21 украинский военный. В конце марта было 18 солдат, а в начале февраля — 26.
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