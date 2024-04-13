Минобороны: десантники ВСУ сдались в плен российской армии

13 апреля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Сдача в плен произошла на авдеевском направлении, отметили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении», — сообщили в российском военном ведомстве. Девятерых украинцев приняла группировка «Центр». Отмечается, что это произошло около населенного пункта Водяное. Военные воспользовались возможностью и сложили оружие. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен сдался 21 украинский военный. В конце марта было 18 солдат, а в начале февраля — 26. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении», — сообщили в российском военном ведомстве. Девятерых украинцев приняла группировка «Центр». Отмечается, что это произошло около населенного пункта Водяное. Военные воспользовались возможностью и сложили оружие. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен сдался 21 украинский военный. В конце марта было 18 солдат, а в начале февраля — 26.