Минобороны: десантники ВСУ сдались в плен российской армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Сдача в плен произошла на авдеевском направлении, отметили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении», — сообщили в российском военном ведомстве. Девятерых украинцев приняла группировка «Центр».

Отмечается, что это произошло около населенного пункта Водяное. Военные воспользовались возможностью и сложили оружие.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен сдался 21 украинский военный. В конце марта было 18 солдат, а в начале февраля — 26.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдалось в плен российским военным. Это произошло на авдеевском направлении, рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении», — сообщили в российском военном ведомстве. Девятерых украинцев приняла группировка «Центр». Отмечается, что это произошло около населенного пункта Водяное. Военные воспользовались возможностью и сложили оружие. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за неделю в плен сдался 21 украинский военный. В конце марта было 18 солдат, а в начале февраля — 26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...