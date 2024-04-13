Происшествия Сильный дождь затопил улицы Нальчика в Кабардино-Балкарии. Видео 13 апреля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 + Сильный поток воды не дает машинам сдвинуться с места, рассказали очевидцы Фото: Анна Майорова © URA.RU Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) затопило из-за сильного ливня с градом. Об этом сообщили в МЧС России по региону. «На территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром», — сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале . Там отметили, что никто не пострадал. Подача воды и газа не нарушена. Telegram-канал 112 пишет, что причина кроется в приходе холодного атмосферного фронта. А уровень воды в реке находится в пределах нормы. Очевидцы рассказывают, что некоторые улицы подтоплены. Из-за сильного движения воды машины не могут сдвинуться с места. Ранее в МЧС сообщали, что в регион придет непогода. Там отмечали, что она закончится 14 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) затопило из-за сильного ливня с градом. Об этом сообщили в МЧС России по региону. «На территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром», — сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале. Там отметили, что никто не пострадал. Подача воды и газа не нарушена. Telegram-канал 112 пишет, что причина кроется в приходе холодного атмосферного фронта. А уровень воды в реке находится в пределах нормы. Очевидцы рассказывают, что некоторые улицы подтоплены. Из-за сильного движения воды машины не могут сдвинуться с места. Ранее в МЧС сообщали, что в регион придет непогода. Там отмечали, что она закончится 14 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям