Сильный дождь затопил улицы Нальчика в Кабардино-Балкарии. Видео

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, газель, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Сильный поток воды не дает машинам сдвинуться с места, рассказали очевидцы Фото:

Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) затопило из-за сильного ливня с градом. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«На территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром», — сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале. Там отметили, что никто не пострадал. Подача воды и газа не нарушена.

Telegram-канал 112 пишет, что причина кроется в приходе холодного атмосферного фронта. А уровень воды в реке находится в пределах нормы. Очевидцы рассказывают, что некоторые улицы подтоплены. Из-за сильного движения воды машины не могут сдвинуться с места.

Ранее в МЧС сообщали, что в регион придет непогода. Там отмечали, что она закончится 14 апреля.

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Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) затопило из-за сильного ливня с градом. Об этом сообщили в МЧС России по региону. «На территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром», — сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале. Там отметили, что никто не пострадал. Подача воды и газа не нарушена. Telegram-канал 112 пишет, что причина кроется в приходе холодного атмосферного фронта. А уровень воды в реке находится в пределах нормы. Очевидцы рассказывают, что некоторые улицы подтоплены. Из-за сильного движения воды машины не могут сдвинуться с места. Ранее в МЧС сообщали, что в регион придет непогода. Там отмечали, что она закончится 14 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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