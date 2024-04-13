Происшествия В Татарстане столкнулись два парома 13 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 + Инцидент произошел на Волге возле татарского села (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два грузовых парома столкнулись вечером 13 апреля на Волге в Татарстане. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента. «Вечером 13 апреля на реке Волге вблизи села Верхний Услон столкнулись два грузовых парома. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщает надзорное ведомство в своем telegram-канале. Транспортная прокуратура Татарстана проверяет соблюдение требований о безопасности судовождения, если будут выявлены нарушения, которые привели к аварии, прокуратура примет меры реагирования. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Два грузовых парома столкнулись вечером 13 апреля на Волге в Татарстане. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента. «Вечером 13 апреля на реке Волге вблизи села Верхний Услон столкнулись два грузовых парома. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщает надзорное ведомство в своем telegram-канале. Транспортная прокуратура Татарстана проверяет соблюдение требований о безопасности судовождения, если будут выявлены нарушения, которые привели к аварии, прокуратура примет меры реагирования. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, не уточняется. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям