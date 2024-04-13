В Татарстане столкнулись два парома

Два грузовых парома столкнулись вечером 13 апреля на Волге в Татарстане. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента.
«Вечером 13 апреля на реке Волге вблизи села Верхний Услон столкнулись два грузовых парома. Обстоятельства происшествия устанавливаются», —
Транспортная прокуратура Татарстана проверяет соблюдение требований о безопасности судовождения, если будут выявлены нарушения, которые привели к аварии, прокуратура примет меры реагирования. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, не уточняется.
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