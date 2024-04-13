В Татарстане столкнулись два парома

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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Инцидент произошел на Волге возле татарского села (фото из архива) Фото:

Два грузовых парома столкнулись вечером 13 апреля на Волге в Татарстане. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента.

«Вечером 13 апреля на реке Волге вблизи села Верхний Услон столкнулись два грузовых парома. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщает надзорное ведомство в своем telegram-канале.

Транспортная прокуратура Татарстана проверяет соблюдение требований о безопасности судовождения, если будут выявлены нарушения, которые привели к аварии, прокуратура примет меры реагирования. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, не уточняется.

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Два грузовых парома столкнулись вечером 13 апреля на Волге в Татарстане. В настоящее время Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента. «Вечером 13 апреля на реке Волге вблизи села Верхний Услон столкнулись два грузовых парома. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщает надзорное ведомство в своем telegram-канале. Транспортная прокуратура Татарстана проверяет соблюдение требований о безопасности судовождения, если будут выявлены нарушения, которые привели к аварии, прокуратура примет меры реагирования. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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