Сенатор Муратов проинспектировал ПВРы в Притобольном округе

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов 13 апреля посетил пункты временного размещения (ПВРы) в Притобольном округе. Он рассказал, что пообщался с эвакуированным населением и привез необходимые вещи.
«Как член штаба курганского исполкома Народного фронта посетил Притобольный округ. Съездил в ПВРы, расположенные в Глядянской больнице и Межборской школе, передал все необходимое. В выходной день все на своих местах: главврач межрайонной больницы №3 Маргарита Лошенкова, руководители пунктов размещения, глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов. У всех одна задача: преодолеть негативные последствия, связанные с паводком, организовать работу с населением и достойно выдержать трудности», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.
Вечером 13 апреля в Притобольном округе власти приступили к эвакуации населения. Из-за того, что вода близко подошла, жителей сел Межборное, Утятское и Нагорское рекомендовали незамедлительно покинуть дома. О детальной информации, связанной с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
По словам Сергея Муратов, он не услышал ни одной жалобы от эвакуированных
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Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов 13 апреля посетил пункты временного размещения (ПВРы) в Притобольном округе. Он рассказал, что пообщался с эвакуированным населением и привез необходимые вещи. «Как член штаба курганского исполкома Народного фронта посетил Притобольный округ. Съездил в ПВРы, расположенные в Глядянской больнице и Межборской школе, передал все необходимое. В выходной день все на своих местах: главврач межрайонной больницы №3 Маргарита Лошенкова, руководители пунктов размещения, глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов. У всех одна задача: преодолеть негативные последствия, связанные с паводком, организовать работу с населением и достойно выдержать трудности», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. Вечером 13 апреля в Притобольном округе власти приступили к эвакуации населения. Из-за того, что вода близко подошла, жителей сел Межборное, Утятское и Нагорское рекомендовали незамедлительно покинуть дома. О детальной информации, связанной с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.