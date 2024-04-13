13 апреля 2024

Сенатор Муратов проинспектировал ПВРы в Притобольном округе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Территория находится в зоне риска
Территория находится в зоне риска Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов 13 апреля посетил пункты временного размещения (ПВРы) в Притобольном округе. Он рассказал, что пообщался с эвакуированным населением и привез необходимые вещи.

«Как член штаба курганского исполкома Народного фронта посетил Притобольный округ. Съездил в ПВРы, расположенные в Глядянской больнице и Межборской школе, передал все необходимое. В выходной день все на своих местах: главврач межрайонной больницы №3 Маргарита Лошенкова, руководители пунктов размещения, глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов. У всех одна задача: преодолеть негативные последствия, связанные с паводком, организовать работу с населением и достойно выдержать трудности», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.

Вечером 13 апреля в Притобольном округе власти приступили к эвакуации населения. Из-за того, что вода близко подошла, жителей сел Межборное, Утятское и Нагорское рекомендовали незамедлительно покинуть дома. О детальной информации, связанной с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

https://t.me/snmuratov/812?single
По словам Сергея Муратов, он не услышал ни одной жалобы от эвакуированных

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов 13 апреля посетил пункты временного размещения (ПВРы) в Притобольном округе. Он рассказал, что пообщался с эвакуированным населением и привез необходимые вещи. «Как член штаба курганского исполкома Народного фронта посетил Притобольный округ. Съездил в ПВРы, расположенные в Глядянской больнице и Межборской школе, передал все необходимое. В выходной день все на своих местах: главврач межрайонной больницы №3 Маргарита Лошенкова, руководители пунктов размещения, глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов. У всех одна задача: преодолеть негативные последствия, связанные с паводком, организовать работу с населением и достойно выдержать трудности», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале. Вечером 13 апреля в Притобольном округе власти приступили к эвакуации населения. Из-за того, что вода близко подошла, жителей сел Межборное, Утятское и Нагорское рекомендовали незамедлительно покинуть дома. О детальной информации, связанной с наводнением — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...