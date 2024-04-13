Происшествия МВД: на поджигателя во Владимирской области завели дело 14 апреля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 + Предположительно, целью задержанного поджигателя был вице-губернатор региона Константин Баранов Фото: Илья Московец © URA.RU Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело на задержанного поджигателя по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. «Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 года рождения, находясь у здания госучреждения, бросил емкости с воспламеняющейся жидкостью в окна и припаркованные рядом автомобили. Из-за этого произошло возгорание одного из транспортных средств», — написано в telegram-канале «МВД Медиа». В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина попытался скрыться, но был задержан оперативниками ФСБ и сотрудниками Росгвардии. Губернатор региона Александр Авдеев предположил, что злоумышленник мог находиться под воздействием украинских мошенников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело на задержанного поджигателя по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. «Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 года рождения, находясь у здания госучреждения, бросил емкости с воспламеняющейся жидкостью в окна и припаркованные рядом автомобили. Из-за этого произошло возгорание одного из транспортных средств», — написано в telegram-канале «МВД Медиа». В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина попытался скрыться, но был задержан оперативниками ФСБ и сотрудниками Росгвардии. Губернатор региона Александр Авдеев предположил, что злоумышленник мог находиться под воздействием украинских мошенников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям