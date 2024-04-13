13 апреля 2024

МВД: на поджигателя во Владимирской области завели дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, целью задержанного поджигателя был вице-губернатор региона Константин Баранов
Предположительно, целью задержанного поджигателя был вице-губернатор региона Константин Баранов Фото:

Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело на задержанного поджигателя по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 года рождения, находясь у здания госучреждения, бросил емкости с воспламеняющейся жидкостью в окна и припаркованные рядом автомобили. Из-за этого произошло возгорание одного из транспортных средств», — написано в telegram-канале «МВД Медиа».

В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина попытался скрыться, но был задержан оперативниками ФСБ и сотрудниками Росгвардии. Губернатор региона Александр Авдеев предположил, что злоумышленник мог находиться под воздействием украинских мошенников.

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Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело на задержанного поджигателя по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. «Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 года рождения, находясь у здания госучреждения, бросил емкости с воспламеняющейся жидкостью в окна и припаркованные рядом автомобили. Из-за этого произошло возгорание одного из транспортных средств», — написано в telegram-канале «МВД Медиа». В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина попытался скрыться, но был задержан оперативниками ФСБ и сотрудниками Росгвардии. Губернатор региона Александр Авдеев предположил, что злоумышленник мог находиться под воздействием украинских мошенников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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