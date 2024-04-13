МВД: на поджигателя во Владимирской области завели дело

Правоохранители Владимирской области возбудили уголовное дело на задержанного поджигателя по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
«Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что житель Владимира, 2000 года рождения, находясь у здания госучреждения, бросил емкости с воспламеняющейся жидкостью в окна и припаркованные рядом автомобили. Из-за этого произошло возгорание одного из транспортных средств», — написано в telegram-канале «МВД Медиа».
В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина попытался скрыться, но был задержан оперативниками ФСБ и сотрудниками Росгвардии. Губернатор региона Александр Авдеев предположил, что злоумышленник мог находиться под воздействием украинских мошенников.
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