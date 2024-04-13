13 апреля 2024
12 апреля 2024

Пермский «Амкар» на фоне финансовых проблем одержал первую победу в сезоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты сумели порадовать пермских фанатов
Футболисты сумели порадовать пермских фанатов Фото:

Футбольный клуб «Амкар Пермь» одержал первую победу в сезоне. Пермяки переиграли соперников из Нижнего Новгорода с минимальным преимуществом, сообщила пресс-служба клуба. В этом году футболистам урезали финансирование на 70 млн рублей.

«Единственный гол на 80-й минуте забил Илья Юрченко. Первая треть игры прошла с преимуществом пермских футболистов и опасными подходами к воротам „Волны“. Встреча завершилась со счетом 1:0», — написано на сайте клуба.

Ранее URA.RU писало, что компания «Пермэнергосбыт» отказалась спонсировать «Амкар» из-за вылета клуба в низшую лигу. Исполнительный директор пермского ФК Евгений Мелешин отмечал, что клуб в предстоящем сезоне попытается вернуться в дивизион «А».

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Футбольный клуб «Амкар Пермь» одержал первую победу в сезоне. Пермяки переиграли соперников из Нижнего Новгорода с минимальным преимуществом, сообщила пресс-служба клуба. В этом году футболистам урезали финансирование на 70 млн рублей. «Единственный гол на 80-й минуте забил Илья Юрченко. Первая треть игры прошла с преимуществом пермских футболистов и опасными подходами к воротам „Волны“. Встреча завершилась со счетом 1:0», — написано на сайте клуба. Ранее URA.RU писало, что компания «Пермэнергосбыт» отказалась спонсировать «Амкар» из-за вылета клуба в низшую лигу. Исполнительный директор пермского ФК Евгений Мелешин отмечал, что клуб в предстоящем сезоне попытается вернуться в дивизион «А».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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