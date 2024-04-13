Пермский «Амкар» на фоне финансовых проблем одержал первую победу в сезоне

Футболисты сумели порадовать пермских фанатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Футбольный клуб «Амкар Пермь» одержал первую победу в сезоне. Пермяки переиграли соперников из Нижнего Новгорода с минимальным преимуществом, сообщила пресс-служба клуба. В этом году футболистам урезали финансирование на 70 млн рублей.

«Единственный гол на 80-й минуте забил Илья Юрченко. Первая треть игры прошла с преимуществом пермских футболистов и опасными подходами к воротам „Волны“. Встреча завершилась со счетом 1:0», — написано на сайте клуба.

Ранее URA.RU писало, что компания «Пермэнергосбыт» отказалась спонсировать «Амкар» из-за вылета клуба в низшую лигу. Исполнительный директор пермского ФК Евгений Мелешин отмечал, что клуб в предстоящем сезоне попытается вернуться в дивизион «А».