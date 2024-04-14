ABC: Иран запустил в сторону Израиля еще 70 ракет

Иран запустил в сторону Израиля еще 70 ракет. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
«Иран запустил еще 70 ракет (в сторону Израиля — прим. URA.RU). Ранее страна запустила 80 ракет, таким образом, общее количество составило 150», — сказал собеседник телеканала. Там отметили, что их общее количество с начала атаки составило 150.
Израиль перехватил 99% атак Ирана, сообщил израильский чиновник. Он пригрозил жестким ответом со стороны армии Израиля. США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. В частности, Британия переместила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана, сообщили в минобороны страны.
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