ABC: Иран запустил в сторону Израиля еще 70 ракет

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новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран запустил в сторону Израиля еще 70 ракет. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

«Иран запустил еще 70 ракет (в сторону Израиля — прим. URA.RU). Ранее страна запустила 80 ракет, таким образом, общее количество составило 150», — сказал собеседник телеканала. Там отметили, что их общее количество с начала атаки составило 150.

Израиль перехватил 99% атак Ирана, сообщил израильский чиновник. Он пригрозил жестким ответом со стороны армии Израиля. США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. В частности, Британия переместила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана, сообщили в минобороны страны.

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Иран запустил в сторону Израиля еще 70 ракет. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. «Иран запустил еще 70 ракет (в сторону Израиля — прим. URA.RU). Ранее страна запустила 80 ракет, таким образом, общее количество составило 150», — сказал собеседник телеканала. Там отметили, что их общее количество с начала атаки составило 150. Израиль перехватил 99% атак Ирана, сообщил израильский чиновник. Он пригрозил жестким ответом со стороны армии Израиля. США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. В частности, Британия переместила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана, сообщили в минобороны страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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