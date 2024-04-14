CNN: волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад

14 апреля 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Атака по Израилю длилась около пяти часов Фото: Army / U.S. Department of Defense новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Интенсивность ударов, наносимых Ираном по территории Израиля, снизилась. Об этом сообщили два американских чиновника. «Волна ударов, нанесенных Ираном по Израилю, похоже, утихла», — сообщили два американских чиновника. Слова передает телеканал CNN. Атака шла около пяти часов. По словам военных Израиля, из Ливана было выпущено около 55 ракет по Израилю за последний час. Два израильских чиновника сообщили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Их слова передает американская газета The New York Times. Большинство ракет было выпущено с территории самого Ирана, в то время как другие запуски производились из Ирака и Йемена. Помимо этого, Иран произвел запуск 110 ракет типа «земля-земля» Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. Американский президент Джо Байден сообщил, что США помогли Израилю сбить почти все дроны и ракеты, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интенсивность ударов, наносимых Ираном по территории Израиля, снизилась. Об этом сообщили два американских чиновника. «Волна ударов, нанесенных Ираном по Израилю, похоже, утихла», — сообщили два американских чиновника. Слова передает телеканал CNN. Атака шла около пяти часов. По словам военных Израиля, из Ливана было выпущено около 55 ракет по Израилю за последний час. Два израильских чиновника сообщили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Их слова передает американская газета The New York Times. Большинство ракет было выпущено с территории самого Ирана, в то время как другие запуски производились из Ирака и Йемена. Помимо этого, Иран произвел запуск 110 ракет типа «земля-земля» Ранее представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. Американский президент Джо Байден сообщил, что США помогли Израилю сбить почти все дроны и ракеты, передает RT.