Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю

14 апреля 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство из них было успешно перехвачено системами противовоздушной обороны, сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Из более чем 200 запущенных ракет и беспилотников, подавляющее большинство было перехвачено нашими системами ПВО», — заявил представитель ЦАХАЛ. Он отметил, что большинство БПЛА перехвачено. США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. По данным Ynet, Израиль перехватил 99% атак. На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Постпред Израиля Гилад Эрдан потребовал от ООН осуждения атаки Ирана. В Израиле заявили, что за этим последует жесткий ответ в ближайшее время. Президент США Джо Байден сейчас проводит переговоры из-за ситуации с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал Fox News. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство из них было успешно перехвачено системами противовоздушной обороны, сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Из более чем 200 запущенных ракет и беспилотников, подавляющее большинство было перехвачено нашими системами ПВО», — заявил представитель ЦАХАЛ. Он отметил, что большинство БПЛА перехвачено. США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. По данным Ynet, Израиль перехватил 99% атак. На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Постпред Израиля Гилад Эрдан потребовал от ООН осуждения атаки Ирана. В Израиле заявили, что за этим последует жесткий ответ в ближайшее время. Президент США Джо Байден сейчас проводит переговоры из-за ситуации с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал Fox News.