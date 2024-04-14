Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю

Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство из них было успешно перехвачено системами противовоздушной обороны, сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«Из более чем 200 запущенных ракет и беспилотников, подавляющее большинство было перехвачено нашими системами ПВО», —
США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. По данным Ynet, Израиль перехватил 99% атак. На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Постпред Израиля Гилад Эрдан потребовал от ООН осуждения атаки Ирана. В Израиле заявили, что за этим последует жесткий ответ в ближайшее время. Президент США Джо Байден сейчас проводит переговоры из-за ситуации с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал Fox News.
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