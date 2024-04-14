Иран выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю

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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство из них было успешно перехвачено системами противовоздушной обороны, сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Из более чем 200 запущенных ракет и беспилотников, подавляющее большинство было перехвачено нашими системами ПВО», — заявил представитель ЦАХАЛ. Он отметил, что большинство БПЛА перехвачено.

США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. По данным Ynet, Израиль перехватил 99% атак. На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Постпред Израиля Гилад Эрдан потребовал от ООН осуждения атаки Ирана. В Израиле заявили, что за этим последует жесткий ответ в ближайшее время. Президент США Джо Байден сейчас проводит переговоры из-за ситуации с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал Fox News.

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Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и беспилотников. Большинство из них было успешно перехвачено системами противовоздушной обороны, сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. «Из более чем 200 запущенных ракет и беспилотников, подавляющее большинство было перехвачено нашими системами ПВО», — заявил представитель ЦАХАЛ. Он отметил, что большинство БПЛА перехвачено. США пытаются сбивать ракеты, выпущенные Ираном. По данным Ynet, Израиль перехватил 99% атак. На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Постпред Израиля Гилад Эрдан потребовал от ООН осуждения атаки Ирана. В Израиле заявили, что за этим последует жесткий ответ в ближайшее время. Президент США Джо Байден сейчас проводит переговоры из-за ситуации с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает телеканал Fox News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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