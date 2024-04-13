13 апреля 2024

Губернатор Шумков: большая вода пошла на Курган

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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков заметил, что вода надвигается на Курган Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вода реки Тобол пошла на Курган. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — сообщил губернатор.

Он отметил, что уровень воды будет расти и пойма очень влажная. По словам губернатора, для того, чтобы избежать несчастных случаев и аварий, в подтопляемых зонах будут отключать электричество и газ. Шумков вновь попросил жителей региона покинуть подтопляемые места.

Ранее течение реки Тобол с одной стороны оторвало мост в Деревне Лаптево, расположенной в Курганской области. За актуальными событиями, связанными с паводком, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вода реки Тобол пошла на Курган. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — сообщил губернатор. Он отметил, что уровень воды будет расти и пойма очень влажная. По словам губернатора, для того, чтобы избежать несчастных случаев и аварий, в подтопляемых зонах будут отключать электричество и газ. Шумков вновь попросил жителей региона покинуть подтопляемые места. Ранее течение реки Тобол с одной стороны оторвало мост в Деревне Лаптево, расположенной в Курганской области. За актуальными событиями, связанными с паводком, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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