Над Черным морем сбили пять украинских беспилотников

Над акваторией Черного моря сбыты БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средств ПВО сбили украинские БПЛА над акваторией Черного Моря. Об этом сообщили Минобороны РФ.
«Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря около 6:30», — заявили в ведомстве. Информацию об этом они выложили в своем telegram-канале.
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