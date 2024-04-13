В Кургане вдоль шоссе Тюнина специалисты пробурили десятки новых дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«На шоссе Тюнина возле улицы Звездной появились десятки новых дыр. Они такие же как те, что власти ранее пробурили возле Барабы», — сообщил корреспондент.
Ранее по инициативе чиновников возле села Бараба пробурили 100 отверстий. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале писал, что специалисты по заданию властей бурят пойму, чтобы «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов объясняли в разговоре с URA.RU, почему сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане вдоль шоссе Тюнина специалисты пробурили десятки новых дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На шоссе Тюнина возле улицы Звездной появились десятки новых дыр. Они такие же как те, что власти ранее пробурили возле Барабы», — сообщил корреспондент. Ранее по инициативе чиновников возле села Бараба пробурили 100 отверстий. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале писал, что специалисты по заданию властей бурят пойму, чтобы «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов объясняли в разговоре с URA.RU, почему сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.