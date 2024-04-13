Общество ЖКХ и Городская среда В Кургане на шоссе Тюнина из-за паводка появились десятки дыр в земле. Видео 14 апреля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 + Власти бурят дыры в Кургане, чтобы справиться с паводком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане вдоль шоссе Тюнина специалисты пробурили десятки новых дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На шоссе Тюнина возле улицы Звездной появились десятки новых дыр. Они такие же как те, что власти ранее пробурили возле Барабы», — сообщил корреспондент. Ранее по инициативе чиновников возле села Бараба пробурили 100 отверстий. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале писал, что специалисты по заданию властей бурят пойму, чтобы «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов объясняли в разговоре с URA.RU, почему сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане вдоль шоссе Тюнина специалисты пробурили десятки новых дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На шоссе Тюнина возле улицы Звездной появились десятки новых дыр. Они такие же как те, что власти ранее пробурили возле Барабы», — сообщил корреспондент. Ранее по инициативе чиновников возле села Бараба пробурили 100 отверстий. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале писал, что специалисты по заданию властей бурят пойму, чтобы «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов объясняли в разговоре с URA.RU, почему сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям