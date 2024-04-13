13 апреля 2024

В Кургане на шоссе Тюнина из-за паводка появились десятки дыр в земле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурение скважин. Курган, яма, скважина
Власти бурят дыры в Кургане, чтобы справиться с паводком Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане вдоль шоссе Тюнина специалисты пробурили десятки новых дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На шоссе Тюнина возле улицы Звездной появились десятки новых дыр. Они такие же как те, что власти ранее пробурили возле Барабы», — сообщил корреспондент.

Ранее по инициативе чиновников возле села Бараба пробурили 100 отверстий. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале писал, что специалисты по заданию властей бурят пойму, чтобы «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов объясняли в разговоре с URA.RU, почему сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане вдоль шоссе Тюнина специалисты пробурили десятки новых дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На шоссе Тюнина возле улицы Звездной появились десятки новых дыр. Они такие же как те, что власти ранее пробурили возле Барабы», — сообщил корреспондент. Ранее по инициативе чиновников возле села Бараба пробурили 100 отверстий. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале писал, что специалисты по заданию властей бурят пойму, чтобы «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов объясняли в разговоре с URA.RU, почему сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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