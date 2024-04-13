Курганские чиновники бурят скважины, чтобы спастись от паводка. Фото, видео

13 апреля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

По словам источников, власти хотят пробурить 100 скважин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганские чиновники бурят землю, чтобы спастись от паводка. Власти считают, что появление скважин на пути большой воды затормозит ее продвижение. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Гидрологи сомневаются в эффективности такого метода. «Чиновники бурят 100 скважин глубиной по пять метров вдоль берега реки Тобол возле села Бараба. Оно находится в 30 км от Кургана. Сейчас именно туда подступает большая вода. По логике властей, там сухая земля, и она быстро впитают воду. В итоге это поможет спасти Курган от крупного наводнения», — рассказывают источники. Местные жители рассказали URA.RU, что вода в Барабе не доходит до скважин, которые сейчас пробурили, даже во время сильных наводнений. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев, но он не стал объяснять URA.RU причину бурения. В администрации Кетовского округа, к которому относится село, URA.RU попросили обратиться по этому вопросу в областное правительство. URA.RU направило вопросы по теме представителям правительства региона. Информация будет дополнена после получения ответа. Руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов сомневается в эффективности такого метода. «Вода приходит. Это естественный процесс. Я не знаю ваших условий, но видимо у вас хотят проткнуть первый слой, который быстро насыщается, и дойти до водоносного слоя. Так вода может уходить, но нужно понять, какой уровень грунтовых вод. Они же не изолированы от реки. Скорее всего там эти горизонты заполнены, ведь это не пустое водохранилище», — объяснил URA.RU Анисимов. Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов рассказал URA.RU, что считает такую меру неэффективной. «Откачается мизерная часть. По сравнению с зоной затопления — это ничто», — отметил он. Ранее губернатор Вадим Шумков призвал жителей Кургана из территорий, находящихся в зоне подтопления, срочно эвакуироваться, так как большая вода приближается к Барабе. Это связано с тем, что паводок подходит к городу по реке Тобол. Об актуальной информации, связанной с паводком, можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU. Глубина скважины — пять метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские чиновники бурят землю, чтобы спастись от паводка. Власти считают, что появление скважин на пути большой воды затормозит ее продвижение. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. Гидрологи сомневаются в эффективности такого метода. «Чиновники бурят 100 скважин глубиной по пять метров вдоль берега реки Тобол возле села Бараба. Оно находится в 30 км от Кургана. Сейчас именно туда подступает большая вода. По логике властей, там сухая земля, и она быстро впитают воду. В итоге это поможет спасти Курган от крупного наводнения», — рассказывают источники. Местные жители рассказали URA.RU, что вода в Барабе не доходит до скважин, которые сейчас пробурили, даже во время сильных наводнений. На месте работал замглавы Кургана Роман Медведев, но он не стал объяснять URA.RU причину бурения. В администрации Кетовского округа, к которому относится село, URA.RU попросили обратиться по этому вопросу в областное правительство. URA.RU направило вопросы по теме представителям правительства региона. Информация будет дополнена после получения ответа. Руководитель отдела исследований изменения климата Государственного гидрологического института Олег Анисимов сомневается в эффективности такого метода. «Вода приходит. Это естественный процесс. Я не знаю ваших условий, но видимо у вас хотят проткнуть первый слой, который быстро насыщается, и дойти до водоносного слоя. Так вода может уходить, но нужно понять, какой уровень грунтовых вод. Они же не изолированы от реки. Скорее всего там эти горизонты заполнены, ведь это не пустое водохранилище», — объяснил URA.RU Анисимов. Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов рассказал URA.RU, что считает такую меру неэффективной. «Откачается мизерная часть. По сравнению с зоной затопления — это ничто», — отметил он. Ранее губернатор Вадим Шумков призвал жителей Кургана из территорий, находящихся в зоне подтопления, срочно эвакуироваться, так как большая вода приближается к Барабе. Это связано с тем, что паводок подходит к городу по реке Тобол. Об актуальной информации, связанной с паводком, можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.