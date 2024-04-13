13 апреля 2024

Как сейчас в Кургане выглядит мост, который вода из Тобола затопит первым. Видео

Тобол поднялся практически до уровня Мало-Чаусовского моста в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, уй, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Вода практически поднялась к основанию моста (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода в Тоболе практически вплотную поднялась до уровня Мало-Чаусовского моста в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В администрации призвали срочно эвакуироваться.

«Уровень воды в Тоболе растет. Эти кадры сняты сегодня в 10:10 на Мало-Чаусовском мосту. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до его уровня», — написали в telegram-канале мэрии.

Жителей территорий подтопления просят срочно эвакуироваться. В администрации напомнили, что пункты временного размещения находятся в школе №47 и загородных лагерях имени Н. Островского и «Звездный».

Ранее мост закрыли для беспрепятственного прохождения воды. С него сняли перильные и барьерные ограждения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

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Вода в Тоболе практически вплотную поднялась до уровня Мало-Чаусовского моста в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В администрации призвали срочно эвакуироваться. «Уровень воды в Тоболе растет. Эти кадры сняты сегодня в 10:10 на Мало-Чаусовском мосту. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до его уровня», — написали в telegram-канале мэрии. Жителей территорий подтопления просят срочно эвакуироваться. В администрации напомнили, что пункты временного размещения находятся в школе №47 и загородных лагерях имени Н. Островского и «Звездный». Ранее мост закрыли для беспрепятственного прохождения воды. С него сняли перильные и барьерные ограждения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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