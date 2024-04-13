Происшествия Как сейчас в Кургане выглядит мост, который вода из Тобола затопит первым. Видео Тобол поднялся практически до уровня Мало-Чаусовского моста в Кургане 14 апреля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 + Вода практически поднялась к основанию моста (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода в Тоболе практически вплотную поднялась до уровня Мало-Чаусовского моста в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В администрации призвали срочно эвакуироваться. «Уровень воды в Тоболе растет. Эти кадры сняты сегодня в 10:10 на Мало-Чаусовском мосту. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до его уровня», — написали в telegram-канале мэрии. Жителей территорий подтопления просят срочно эвакуироваться. В администрации напомнили, что пункты временного размещения находятся в школе №47 и загородных лагерях имени Н. Островского и «Звездный». Ранее мост закрыли для беспрепятственного прохождения воды. С него сняли перильные и барьерные ограждения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вода в Тоболе практически вплотную поднялась до уровня Мало-Чаусовского моста в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В администрации призвали срочно эвакуироваться. «Уровень воды в Тоболе растет. Эти кадры сняты сегодня в 10:10 на Мало-Чаусовском мосту. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до его уровня», — написали в telegram-канале мэрии. Жителей территорий подтопления просят срочно эвакуироваться. В администрации напомнили, что пункты временного размещения находятся в школе №47 и загородных лагерях имени Н. Островского и «Звездный». Ранее мост закрыли для беспрепятственного прохождения воды. С него сняли перильные и барьерные ограждения. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям