Обвиняемый в неуплате налогов блогер Портнягин дал обещание из зоны СВО. Фото

Блогер Портнягин пообещал немедленно выплатить 64 миллиона рублей долгов

11 апреля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Портнягин сообщил, что «основное тело долга» было им погашено еще в августе 2023 года Фото: ТГ-канал «Трансформатор» https://t.me/TransformatorTV Основатель Club 500 и блогер Дмитрий Портнягин, против которого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявил о намерении немедленно выплатить все штрафы и пени. В своем telegram-канале он пообещал уладить финансовые вопросы «сегодня же», перечислив в бюджет 64 миллиона рублей. «Выхожу на связь из зоны СВО, недалеко от ЛБС — линии боевого соприкосновения <…> Ясегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — заявил Портнягин в своем telegram-канале . Он также уточнил, что «основное тело долга» было им погашено еще в августе прошлого года. Дмитрий Портнягин известен как основатель международного закрытого бизнес-клуба Club 500, автор книг и блогер. Club 500 позиционирует себя как премиальный бизнес-клуб для лидеров рынка, предоставляющий своим членам возможности для развития через нетворкинг, образование и другие активности. Ранее Портнягин сообщил, что на него было заведено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. Его жена была задержана в Москве. В бизнес-клубе миллионера также проходили обыски. Дмитрий Портнягин обратился к аудитории из зоны СВО Telegram-канал Дмитрия Портнягина «Трансформатор» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Club 500 и блогер Дмитрий Портнягин, против которого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, заявил о намерении немедленно выплатить все штрафы и пени. В своем telegram-канале он пообещал уладить финансовые вопросы «сегодня же», перечислив в бюджет 64 миллиона рублей. «Выхожу на связь из зоны СВО, недалеко от ЛБС — линии боевого соприкосновения <…> Ясегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — заявил Портнягин в своем telegram-канале. Он также уточнил, что «основное тело долга» было им погашено еще в августе прошлого года. Дмитрий Портнягин известен как основатель международного закрытого бизнес-клуба Club 500, автор книг и блогер. Club 500 позиционирует себя как премиальный бизнес-клуб для лидеров рынка, предоставляющий своим членам возможности для развития через нетворкинг, образование и другие активности. Ранее Портнягин сообщил, что на него было заведено уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. Его жена была задержана в Москве. В бизнес-клубе миллионера также проходили обыски.