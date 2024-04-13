Мост смыло течением Тобола (архивное фото)
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В селе Темляки (Курганская область) течением реки Тобол смыло деревянный мост. Вода несет его в Курган, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«В Темляках смыло деревянный мост. Его несет течением к Кургану», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что это создает риск затора. По его словам, МЧС поставлена задача вытащить куски сооружения из воды, пока они не создали преграды.
Ранее в деревне Лаптева так же сорвало мост бурным течением Тобола. Мужчины на лодках пытаются закрепить его у берега.
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