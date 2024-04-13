13 апреля 2024

Большое течение Тобола смыло второй мост в Курганской области. Видео

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Течение реки во время паводка. Stock, плотина, паводок, течение, река
Мост смыло течением Тобола (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В селе Темляки (Курганская область) течением реки Тобол смыло деревянный мост. Вода несет его в Курган, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«В Темляках смыло деревянный мост. Его несет течением к Кургану», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что это создает риск затора. По его словам, МЧС поставлена задача вытащить куски сооружения из воды, пока они не создали преграды.

Ранее в деревне Лаптева так же сорвало мост бурным течением Тобола. Мужчины на лодках пытаются закрепить его у берега.

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В селе Темляки (Курганская область) течением реки Тобол смыло деревянный мост. Вода несет его в Курган, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «В Темляках смыло деревянный мост. Его несет течением к Кургану», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что это создает риск затора. По его словам, МЧС поставлена задача вытащить куски сооружения из воды, пока они не создали преграды. Ранее в деревне Лаптева так же сорвало мост бурным течением Тобола. Мужчины на лодках пытаются закрепить его у берега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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