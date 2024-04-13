Происшествия Большое течение Тобола смыло второй мост в Курганской области. Видео 14 апреля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 + Мост смыло течением Тобола (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Темляки (Курганская область) течением реки Тобол смыло деревянный мост. Вода несет его в Курган, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «В Темляках смыло деревянный мост. Его несет течением к Кургану», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что это создает риск затора. По его словам, МЧС поставлена задача вытащить куски сооружения из воды, пока они не создали преграды. Ранее в деревне Лаптева так же сорвало мост бурным течением Тобола. Мужчины на лодках пытаются закрепить его у берега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Темляки (Курганская область) течением реки Тобол смыло деревянный мост. Вода несет его в Курган, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «В Темляках смыло деревянный мост. Его несет течением к Кургану», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что это создает риск затора. По его словам, МЧС поставлена задача вытащить куски сооружения из воды, пока они не создали преграды. Ранее в деревне Лаптева так же сорвало мост бурным течением Тобола. Мужчины на лодках пытаются закрепить его у берега. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям