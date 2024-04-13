Тюменские власти рассказали об уровне воды в реках региона

В реках Тюменской области за сутки вырос уровень воды

14 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Жителей деревень Лайкова и Бутырки эвакуируют в ПВР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Вода в реке Ишим (Тюменская область) поднялась за сутки на 36 см — до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысился до 47 см. Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Владимир Чейметов. «По данным на 8:30 сегодня, 14 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см. Уровень воды в Тоболе за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению повысился до 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода», — слова Чейметова передает информцентр правительства региона. По словам Владимира Чейметова, сейчас на реке Ишим в деревнях Лайкова и Бутырки обстановка спокойная. Однако, по прогнозам, больнее количество воды может прийти уже в ближайшие дни. Отмечается, что в Тюменской области к мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Вчера во время облета русел рек Ишима и Тобола проблемных участков не было выявлено. Жителей деревень Лайкова и Бутырки эвакуируют сейчас в пункты временного размещения из-за паводков. ПВР находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в реке Ишим (Тюменская область) поднялась за сутки на 36 см — до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысился до 47 см. Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Владимир Чейметов. «По данным на 8:30 сегодня, 14 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см. Уровень воды в Тоболе за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению повысился до 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода», — слова Чейметова передает информцентр правительства региона. По словам Владимира Чейметова, сейчас на реке Ишим в деревнях Лайкова и Бутырки обстановка спокойная. Однако, по прогнозам, больнее количество воды может прийти уже в ближайшие дни. Отмечается, что в Тюменской области к мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Вчера во время облета русел рек Ишима и Тобола проблемных участков не было выявлено. Жителей деревень Лайкова и Бутырки эвакуируют сейчас в пункты временного размещения из-за паводков. ПВР находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения.