Тюменские власти рассказали об уровне воды в реках региона

Вода в реке Ишим (Тюменская область) поднялась за сутки на 36 см — до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысился до 47 см. Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Владимир Чейметов.
«По данным на 8:30 сегодня, 14 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см. Уровень воды в Тоболе за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению повысился до 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода», — слова Чейметова передает информцентр правительства региона.
По словам Владимира Чейметова, сейчас на реке Ишим в деревнях Лайкова и Бутырки обстановка спокойная. Однако, по прогнозам, больнее количество воды может прийти уже в ближайшие дни. Отмечается, что в Тюменской области к мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Вчера во время облета русел рек Ишима и Тобола проблемных участков не было выявлено.
Жителей деревень Лайкова и Бутырки эвакуируют сейчас в пункты временного размещения из-за паводков. ПВР находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения.
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Вода в реке Ишим (Тюменская область) поднялась за сутки на 36 см — до 52 см, а в Тоболе выше по течению повысился до 47 см. Об этом сообщил заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Владимир Чейметов. «По данным на 8:30 сегодня, 14 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим повысился от 16 до 52 см. Уровень воды в Тоболе за сутки на юге понизился на 29 см, выше по течению повысился до 47 см. Понижение уровня воды связано с прохождением ледохода», — слова Чейметова передает информцентр правительства региона. По словам Владимира Чейметова, сейчас на реке Ишим в деревнях Лайкова и Бутырки обстановка спокойная. Однако, по прогнозам, больнее количество воды может прийти уже в ближайшие дни. Отмечается, что в Тюменской области к мониторингу водных объектов привлекли авиацию. Вчера во время облета русел рек Ишима и Тобола проблемных участков не было выявлено. Жителей деревень Лайкова и Бутырки эвакуируют сейчас в пункты временного размещения из-за паводков. ПВР находятся в Упоровском районе. Сейчас в муниципалитете готовы пять пунктов временного размещения.