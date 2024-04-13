Курганцы поймали понтонный мост и крепят, чтобы не уплыл по Тоболу в Курган. Видео

14 апреля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Курганцы укрепляют сорванный мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло мост. По течению конструкция идет в Курган. От случившегося рискует пострадать главная дамба города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают местные жители. «Вода пришла быстро, просто мгновенно. Мы днем на мосту убирали засоры, мы по мосту свободно ходили. К вечеру уже пришла вода. К 22:00 один трос у моста раскрутился и вся конструкция встала поперек реки», — рассказывают местные жители. Сообщается, что второй трос окончательно оторвало после того, как мост из села Темляки также сорвало и он врезался в конструкцию в Лаптева. После этого мост из села по течению унесло в Курган, второй сорванный мост пока остается в деревне. Местные рабочие в данный момент укрепляют конструкцию. Отмечается, что мост из Лаптева не создаст затор, но есть вероятность, что он снесет дамбу в Кургане. Известно, что ситуацией с мостами заинтересовалась Транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства организовали надзорные мероприятия после публикации URA.RU. Специалисты планируют установить обстоятельство случившегося, а также уберечь права граждан от нарушения. На территории Курганской области усиливается паводок. В селах у областного центра проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают областной центр от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Лаптева Кетовского округа (Курганская область) водой смыло мост. По течению конструкция идет в Курган. От случившегося рискует пострадать главная дамба города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают местные жители. «Вода пришла быстро, просто мгновенно. Мы днем на мосту убирали засоры, мы по мосту свободно ходили. К вечеру уже пришла вода. К 22:00 один трос у моста раскрутился и вся конструкция встала поперек реки», — рассказывают местные жители. Сообщается, что второй трос окончательно оторвало после того, как мост из села Темляки также сорвало и он врезался в конструкцию в Лаптева. После этого мост из села по течению унесло в Курган, второй сорванный мост пока остается в деревне. Местные рабочие в данный момент укрепляют конструкцию. Отмечается, что мост из Лаптева не создаст затор, но есть вероятность, что он снесет дамбу в Кургане. Известно, что ситуацией с мостами заинтересовалась Транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства организовали надзорные мероприятия после публикации URA.RU. Специалисты планируют установить обстоятельство случившегося, а также уберечь права граждан от нарушения. На территории Курганской области усиливается паводок. В селах у областного центра проводят эвакуацию жителей. МЧС РФ направляет в регион дополнительную спецтехнику. Курганцы круглосуточно укрепляют дамбу и другие гидротехнические сооружения, которые защищают областной центр от наводнения. С хронологией произошедших событий можно ознакомиться в онлайн-трансляции URA.RU.