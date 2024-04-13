Источник раскрыл причину инцидента с жителем ХМАО, который грозился прыгнуть с крыши

Житель Нижневартовска грозился прыгнуть с крыши на фоне проблем с ребенком

14 апреля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Нижневартовец грозился спрыгнуть со строительных лесов на уровне крыши дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижневартовска грозился спрыгнуть со строительных лесов на уровне крыши жилого дома на фоне проблем с ребенком. У мужчины изъяли его из-за проблем с наркотиками, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина употреблял наркотики. Из-за этого у него изъяли ребенка. Он забрался на строительные леса и требовал встречи со следователем из следственного комитета», — сообщил инсайдер. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало, что он бегал по строительным лесам на улице Маршала Жукова, угрожая покончить с собой. В ситуацию вмешались силовики и экстренные службы, уговорив мужчину спуститься. Во время инцидента никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нижневартовска грозился спрыгнуть со строительных лесов на уровне крыши жилого дома на фоне проблем с ребенком. У мужчины изъяли его из-за проблем с наркотиками, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина употреблял наркотики. Из-за этого у него изъяли ребенка. Он забрался на строительные леса и требовал встречи со следователем из следственного комитета», — сообщил инсайдер. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало, что он бегал по строительным лесам на улице Маршала Жукова, угрожая покончить с собой. В ситуацию вмешались силовики и экстренные службы, уговорив мужчину спуститься. Во время инцидента никто не пострадал.