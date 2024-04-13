13 апреля 2024
12 апреля 2024

Источник раскрыл причину инцидента с жителем ХМАО, который грозился прыгнуть с крыши

Житель Нижневартовска грозился прыгнуть с крыши на фоне проблем с ребенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, строительные леса, капремонт
Нижневартовец грозился спрыгнуть со строительных лесов на уровне крыши дома Фото:

Житель Нижневартовска грозился спрыгнуть со строительных лесов на уровне крыши жилого дома на фоне проблем с ребенком. У мужчины изъяли его из-за проблем с наркотиками, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина употреблял наркотики. Из-за этого у него изъяли ребенка. Он забрался на строительные леса и требовал встречи со следователем из следственного комитета», — сообщил инсайдер.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что он бегал по строительным лесам на улице Маршала Жукова, угрожая покончить с собой. В ситуацию вмешались силовики и экстренные службы, уговорив мужчину спуститься. Во время инцидента никто не пострадал.

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Житель Нижневартовска грозился спрыгнуть со строительных лесов на уровне крыши жилого дома на фоне проблем с ребенком. У мужчины изъяли его из-за проблем с наркотиками, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина употреблял наркотики. Из-за этого у него изъяли ребенка. Он забрался на строительные леса и требовал встречи со следователем из следственного комитета», — сообщил инсайдер. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало, что он бегал по строительным лесам на улице Маршала Жукова, угрожая покончить с собой. В ситуацию вмешались силовики и экстренные службы, уговорив мужчину спуститься. Во время инцидента никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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