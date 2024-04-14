Гидролог Болгов: бурение дыр в Кургане в зоне паводка загрязнит грунтовые воды

В Кургане бурение дыр властями в пойме может привести к загрязнению подземных вод на несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
«Это приведет к заражению подземных вод, и ничего больше. Так как вода в реке в это время грязная. Масштаб проблемы зависит от гидрогеологии. Вода уйдет, и подземные воды через два-три месяца профильтруются. Обычно вдоль реки интенсивный водообмен», — объяснил Болгов.
При этом, по его словам, есть случаи, когда бурение оправдано. Есть способы пополнения грунтовых вод за счет поверхности. Бурят специальные скважины и нагнетают туда воду, чтобы она хранилась, например, для следующего периода засухи. Для этого нужно воду чистить, потому что она мутная и в противном случае засорит все фильтры. В другом случае специалисты бурят до подземных вод, чтобы найти альтернативный источник, если во время паводка топит водозабор.
Власти пробурили дыры возле села Бараба и вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова, бурение поймы «увеличит впитываемость почвы», однако специалисты гидрологических институтов сомневаются в этом.
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В Кургане бурение дыр властями в пойме может привести к загрязнению подземных вод на несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Это приведет к заражению подземных вод, и ничего больше. Так как вода в реке в это время грязная. Масштаб проблемы зависит от гидрогеологии. Вода уйдет, и подземные воды через два-три месяца профильтруются. Обычно вдоль реки интенсивный водообмен», — объяснил Болгов. При этом, по его словам, есть случаи, когда бурение оправдано. Есть способы пополнения грунтовых вод за счет поверхности. Бурят специальные скважины и нагнетают туда воду, чтобы она хранилась, например, для следующего периода засухи. Для этого нужно воду чистить, потому что она мутная и в противном случае засорит все фильтры. В другом случае специалисты бурят до подземных вод, чтобы найти альтернативный источник, если во время паводка топит водозабор. Власти пробурили дыры возле села Бараба и вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова, бурение поймы «увеличит впитываемость почвы», однако специалисты гидрологических институтов сомневаются в этом.