Гидролог Болгов: бурение дыр в Кургане в зоне паводка загрязнит грунтовые воды

14 апреля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Через глубокие скважины паводковая вода может загрязнить грунтовую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане бурение дыр властями в пойме может привести к загрязнению подземных вод на несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Это приведет к заражению подземных вод, и ничего больше. Так как вода в реке в это время грязная. Масштаб проблемы зависит от гидрогеологии. Вода уйдет, и подземные воды через два-три месяца профильтруются. Обычно вдоль реки интенсивный водообмен», — объяснил Болгов. При этом, по его словам, есть случаи, когда бурение оправдано. Есть способы пополнения грунтовых вод за счет поверхности. Бурят специальные скважины и нагнетают туда воду, чтобы она хранилась, например, для следующего периода засухи. Для этого нужно воду чистить, потому что она мутная и в противном случае засорит все фильтры. В другом случае специалисты бурят до подземных вод, чтобы найти альтернативный источник, если во время паводка топит водозабор. Власти пробурили дыры возле села Бараба и вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова, бурение поймы «увеличит впитываемость почвы», однако специалисты гидрологических институтов сомневаются в этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане бурение дыр властями в пойме может привести к загрязнению подземных вод на несколько месяцев. Об этом URA.RU сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Это приведет к заражению подземных вод, и ничего больше. Так как вода в реке в это время грязная. Масштаб проблемы зависит от гидрогеологии. Вода уйдет, и подземные воды через два-три месяца профильтруются. Обычно вдоль реки интенсивный водообмен», — объяснил Болгов. При этом, по его словам, есть случаи, когда бурение оправдано. Есть способы пополнения грунтовых вод за счет поверхности. Бурят специальные скважины и нагнетают туда воду, чтобы она хранилась, например, для следующего периода засухи. Для этого нужно воду чистить, потому что она мутная и в противном случае засорит все фильтры. В другом случае специалисты бурят до подземных вод, чтобы найти альтернативный источник, если во время паводка топит водозабор. Власти пробурили дыры возле села Бараба и вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова, бурение поймы «увеличит впитываемость почвы», однако специалисты гидрологических институтов сомневаются в этом.