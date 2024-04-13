В селе Бараба Курганской области вода из реки Тобол начинает подступать к дырам, которые власти пробурили, чтобы снизить последствия паводка. Об этом сообщил журналист URA.RU.
«Дыры пробурены вдоль Тобола. В них уже начинает поступать вода», — рассказал корреспондент. Одна из местных жительниц объяснила URA.RU задумку властей. «Земля ледяная, если не проделать дыры, вода уходить не будет», — заметила женщина. Корреспондент добавил, что в деревне Лаптева, расположенной неподалеку, власти для защиты от паводка прорыли траншеи.
Такие же дыры специалисты пробурили вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова бурение поймы должно «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В селе Бараба Курганской области вода из реки Тобол начинает подступать к дырам, которые власти пробурили, чтобы снизить последствия паводка. Об этом сообщил журналист URA.RU. «Дыры пробурены вдоль Тобола. В них уже начинает поступать вода», — рассказал корреспондент. Одна из местных жительниц объяснила URA.RU задумку властей. «Земля ледяная, если не проделать дыры, вода уходить не будет», — заметила женщина. Корреспондент добавил, что в деревне Лаптева, расположенной неподалеку, власти для защиты от паводка прорыли траншеи. Такие же дыры специалисты пробурили вдоль шоссе Тюнина. По словам губернатора Вадима Шумкова бурение поймы должно «увеличить впитываемость почвы». При этом специалисты гидрологических институтов сомневаются в эффективности такого метода. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.